Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Президент также осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне. Фото: пресс служба президента

Цветы к памятнику Героям Чернобыля на Чернобыльской АЭС положили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Памятный знак расположен вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году, сообщает пресс служба президента.

Спасателей, которие погибли, почтили минутой молчания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 11 гектаров заповедника

Президент также осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне.

Кроме того, он встретится с работниками ДСНС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в зоне отчуждения, и вручит государственные награды.

Сегодня, 26 апреля, проходит 34 года со дня мощной аварии на Чернобыльской АЭС. Авария стала одной из крупнейших катастроф в истории человечества. Реактор четвертого энергоблока станции взорвался и выбросил радиоактивные вещества на Украину, а также Беларусь, Прибалтику, Польшу, Швецию, Финляндию и другие страны.