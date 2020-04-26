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воскресенье, 26 апреля 2020 09:19

Сотни загрязненных радиацией поселков сравняли с землей бульдозерами
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Сегодня, 26 апреля, проходит 34 года со дня мощной аварии на Чернобыльской АЭС.

Авария стала одной из крупнейших катастроф в истории человечества. Реактор четвертого энергоблока станции взорвался и выбросил радиоактивные вещества на Украину, а также Беларусь, Прибалтику, Польшу, Швецию, Финляндию и другие страны. Причиной катастрофы стал перегрев реактора и накопления большого количества газов, которые появились во время неконтролируемой реакции. В результате катастрофы в окружающую среду попало 7 т ядерного топлива.

Чернобыльская катастрофа. 1986: как все было
Фото: ukrreporter
Чернобыльская катастрофа. 1986: как все было
Чернобыльская катастрофа. 1986: как все было
Чернобыльская катастрофа. 1986: как все было
Чернобыльская катастрофа. 1986: как все было

"По оценкам мировой науки, эквивалент мощности взрыва можно сравнить с 500 атомными бомбами, которые сбросили на Хиросиму и Нагасаки", - говорит Gazeta.ua ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС полковник запаса Анатолий Лигун из Чернигова. Возглавляет областную организацию "Союз Чернобыль Украины".

Автор: ukrreporter
  Чернобыльская катастрофа. 1986: как все было
Чернобыльская катастрофа. 1986: как все было

В первые дни аварии погибли 30 человек, 28 из них - от острой лучевой болезни. Тысячи людей госпитализировали с этим диагнозом. В общем от аварии на ЧАЭС пострадало около 3,5 млн человек. Из них почти полтора миллиона детей. Последствия масштабной аварии не имеют аналогов в атомной энергетике мира.

Первое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС появилось только через 36 часов, когда государственная комиссия СССР решила эвакуировать жителей Припяти - ближайшего к ЧАЭС города с населением около 50 тысяч. В полдень 27 апреля 1986 диктор припятского радио объявила о "временной эвакуации" жителей города.

Чтобы уменьшить количество багажа и не допустить паники, людям сказали, что они вернутся домой через три дня. Им рекомендовали взять с собой только "документы, необходимые вещи и немного продуктов питания. Домашних животных вывозить не позволяли.

На государственном уровне первое короткое сообщение появилось только 28 апреля в 21:00: "На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия".

В 1986 году из зоны отчуждения эвакуировали около 250 тысяч человек. Непригодными для проживания остались 150 тысяч квадратных километров вокруг Чернобыльской АЭС.

Автор: thebabel, Александр Клименко
  «Автолавка» с товарами первой необходимости для переселенцев из Чернобыльской зоны отчуждения. 1986.
«Автолавка» с товарами первой необходимости для переселенцев из Чернобыльской зоны отчуждения. 1986.

От радиации эта территория пострадала больше всего. Позже ее назвали Чернобыльской зоны отчуждения. В нее вошли север Полесского и Иванковского района Киевской области, где расположена электростанция, города Чернобыль и Припять, а также часть Житомирской области вплоть до границы с Беларусью. Сотни небольших поселков, оказавшихся в эпицентре загрязнения, сравняли с землей бульдозерами, пишет thebabel.

Автор: thebabel, Александр Клименко
  Добровольцы, которые строили дома для переселенцев из Чернобыльской зоны отчуждения. 1986.
Добровольцы, которые строили дома для переселенцев из Чернобыльской зоны отчуждения. 1986.

Большинство людей выселяли в соседние районы Киевской области: Згуровского, Макаровского, Васильковского, Яготинского и других. А для работников ЧАЭС и их семей в конце 1986 года стали строить самый молодой город Украины - Славутич. Сооружение завершили в рекордно короткие сроки - первые жители заселились в свои квартиры уже в 1987-1988 годах.

Автор: Александр Клименко
  Новая деревня Лубянка для чернобыльских переселенцев досрочно построили до 23 августа 1986 года.
Новая деревня Лубянка для чернобыльских переселенцев досрочно построили до 23 августа 1986 года.
Впервые проведать дома и сходить на могилы на кладбищах в зоне отчуждения переселенцам позволили только на поминальную неделю после Пасхи 1989 года.
Автор: thebabel, Александр Клименко
  Жителям 30-километровой зоны впервые после катастрофы позволили посетить кладбища. Село Парышев, май 1989 года.
Жителям 30-километровой зоны впервые после катастрофы позволили посетить кладбища. Село Парышев, май 1989 года.

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Радиоактивному облучению подверглись около 8,4 миллиона жителей Беларуси, Украины и России.

История Чернобыльской АЭС началась в 1972 году. 15 августа в 11:00 торжественно залили первый кубометр бетона в фундамент энергоблока и заложили капсулу с письмом к будущим поколениям. И через 14 лет произошел взрыв, который привел к закрытию АЭС.

Под влиянием западных стран Украина в декабре 1995 года подписала Меморандум о взаимо-понимание с членами "Большой семерки" и Еврокомиссией, в котором обязалась закрыть Чернобыльскую АЭС до 2000 года.

15 декабря 2000 Чернобыльская АЭС официально прекратила производство электроэнергии. В 13:17 по приказу тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы поворотом ключа реактор 3-го энергоблока остановили навсегда.

В 2011 году Министерство чрезвычайных ситуаций Украины позволило всем посещать атомную электростанцию. Туристические поездки туда стали одними из самых популярных среди украинских и иностранцев.

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Дата
26
апреля

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Сотни загрязненных радиацией поселков сравняли с землей бульдозерами

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