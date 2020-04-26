Сотни загрязненных радиацией поселков сравняли с землей бульдозерами

Сегодня, 26 апреля, проходит 34 года со дня мощной аварии на Чернобыльской АЭС.

Авария стала одной из крупнейших катастроф в истории человечества. Реактор четвертого энергоблока станции взорвался и выбросил радиоактивные вещества на Украину, а также Беларусь, Прибалтику, Польшу, Швецию, Финляндию и другие страны. Причиной катастрофы стал перегрев реактора и накопления большого количества газов, которые появились во время неконтролируемой реакции. В результате катастрофы в окружающую среду попало 7 т ядерного топлива.

Фото: ukrreporter

"По оценкам мировой науки, эквивалент мощности взрыва можно сравнить с 500 атомными бомбами, которые сбросили на Хиросиму и Нагасаки", - говорит Gazeta.ua ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС полковник запаса Анатолий Лигун из Чернигова. Возглавляет областную организацию "Союз Чернобыль Украины".

Автор: ukrreporter Чернобыльская катастрофа. 1986: как все было

В первые дни аварии погибли 30 человек, 28 из них - от острой лучевой болезни. Тысячи людей госпитализировали с этим диагнозом. В общем от аварии на ЧАЭС пострадало около 3,5 млн человек. Из них почти полтора миллиона детей. Последствия масштабной аварии не имеют аналогов в атомной энергетике мира.

Первое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС появилось только через 36 часов, когда государственная комиссия СССР решила эвакуировать жителей Припяти - ближайшего к ЧАЭС города с населением около 50 тысяч. В полдень 27 апреля 1986 диктор припятского радио объявила о "временной эвакуации" жителей города.

Чтобы уменьшить количество багажа и не допустить паники, людям сказали, что они вернутся домой через три дня. Им рекомендовали взять с собой только "документы, необходимые вещи и немного продуктов питания. Домашних животных вывозить не позволяли.

На государственном уровне первое короткое сообщение появилось только 28 апреля в 21:00: "На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия".

В 1986 году из зоны отчуждения эвакуировали около 250 тысяч человек. Непригодными для проживания остались 150 тысяч квадратных километров вокруг Чернобыльской АЭС.

Автор: thebabel, Александр Клименко «Автолавка» с товарами первой необходимости для переселенцев из Чернобыльской зоны отчуждения. 1986.

От радиации эта территория пострадала больше всего. Позже ее назвали Чернобыльской зоны отчуждения. В нее вошли север Полесского и Иванковского района Киевской области, где расположена электростанция, города Чернобыль и Припять, а также часть Житомирской области вплоть до границы с Беларусью. Сотни небольших поселков, оказавшихся в эпицентре загрязнения, сравняли с землей бульдозерами, пишет thebabel.

Автор: thebabel, Александр Клименко Добровольцы, которые строили дома для переселенцев из Чернобыльской зоны отчуждения. 1986.

Большинство людей выселяли в соседние районы Киевской области: Згуровского, Макаровского, Васильковского, Яготинского и других. А для работников ЧАЭС и их семей в конце 1986 года стали строить самый молодой город Украины - Славутич. Сооружение завершили в рекордно короткие сроки - первые жители заселились в свои квартиры уже в 1987-1988 годах.

Автор: Александр Клименко Новая деревня Лубянка для чернобыльских переселенцев досрочно построили до 23 августа 1986 года.

Впервые проведать дома и сходить на могилы на кладбищах в зоне отчуждения переселенцам позволили только на поминальную неделю после Пасхи 1989 года.

Автор: thebabel, Александр Клименко Жителям 30-километровой зоны впервые после катастрофы позволили посетить кладбища. Село Парышев, май 1989 года.

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Радиоактивному облучению подверглись около 8,4 миллиона жителей Беларуси, Украины и России.

История Чернобыльской АЭС началась в 1972 году. 15 августа в 11:00 торжественно залили первый кубометр бетона в фундамент энергоблока и заложили капсулу с письмом к будущим поколениям. И через 14 лет произошел взрыв, который привел к закрытию АЭС. Под влиянием западных стран Украина в декабре 1995 года подписала Меморандум о взаимо-понимание с членами "Большой семерки" и Еврокомиссией, в котором обязалась закрыть Чернобыльскую АЭС до 2000 года. 15 декабря 2000 Чернобыльская АЭС официально прекратила производство электроэнергии. В 13:17 по приказу тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы поворотом ключа реактор 3-го энергоблока остановили навсегда. В 2011 году Министерство чрезвычайных ситуаций Украины позволило всем посещать атомную электростанцию. Туристические поездки туда стали одними из самых популярных среди украинских и иностранцев.