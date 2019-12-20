Зеленский и Богдан возглавили рейтинг 100 самых влиятельных украинцев

Возглавил рейтинг президент Украины Владимир Зеленский. Фото: focus.ua

Ежегодный список 100 самых влиятельных украинцев подготовил журнал "Фокус". Все участники распределены по категориям: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".

В этом году рейтинг обновился наполовину. Его основу по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний.

61% участников рейтинга - политики и чиновники, 20% - женщины. 34 участника ТОП-100 моложе 40 лет.

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Первая двадцатка выглядит так:

президент Владимир Зеленский;

глава Офиса президента Андрей Богдан;

бизнесмен Ринат Ахметов;

бизнесмен Игорь Коломойский;

премьер-министр Алексей Гончарук;

генеральный прокурор Руслан Рябошапка;

глава службы безопасности Иван Баканов;

глава Верховной Рады Дмитрий Разумков;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

первый помощник президента Сергей Шериф;

основатель EastOne Group Виктор Пинчук;

помощник президента Андрей Ермак;

народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахмия;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;

глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко;

министр обороны Андрей Загороднюк;

киевский городской голова Виталий Кличко;

V президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко;

народный депутат Святослав Вакарчук;

министр финансов Оксана Маркарова.

В сотню влиятельных украинцев также вошли предстоятель ПЦУ Епифаний и предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).

Список деятелей культуры полнили и чиновники – директор Украинского института книги Александра Коваль, на 77-й – директор "Мыстецького арсенала" Олеся Лютая-Островская, на 81-й – глава Украинского культурного фонда Юлия Федив.

Сотое место в списке влиятельных украинцев занял певец MONATIK.

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в России в 2019 году. Такой вывод сделала российская компания "Яндекс" на основе поисков россиян и обнародовала это в годовом отчете.