Зеленский и Богдан возглавили рейтинг 100 самых влиятельных украинцев

Ежегодный список 100 самых влиятельных украинцев подготовил журнал "Фокус". Все участники распределены по категориям: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".
В этом году рейтинг обновился наполовину. Его основу по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний.
61% участников рейтинга - политики и чиновники, 20% - женщины. 34 участника ТОП-100 моложе 40 лет.
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Первая двадцатка выглядит так:
президент Владимир Зеленский;
глава Офиса президента Андрей Богдан;
бизнесмен Ринат Ахметов;
бизнесмен Игорь Коломойский;
премьер-министр Алексей Гончарук;
генеральный прокурор Руслан Рябошапка;
глава службы безопасности Иван Баканов;
глава Верховной Рады Дмитрий Разумков;
министр внутренних дел Арсен Аваков;
первый помощник президента Сергей Шериф;
основатель EastOne Group Виктор Пинчук;
помощник президента Андрей Ермак;
народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахмия;
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
министр обороны Андрей Загороднюк;
киевский городской голова Виталий Кличко;
V президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко;
народный депутат Святослав Вакарчук;
министр финансов Оксана Маркарова.
В сотню влиятельных украинцев также вошли предстоятель ПЦУ Епифаний и предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).
Список деятелей культуры полнили и чиновники – директор Украинского института книги Александра Коваль, на 77-й – директор "Мыстецького арсенала" Олеся Лютая-Островская, на 81-й – глава Украинского культурного фонда Юлия Федив.
Сотое место в списке влиятельных украинцев занял певец MONATIK.
Президент Украины Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в России в 2019 году. Такой вывод сделала российская компания "Яндекс" на основе поисков россиян и обнародовала это в годовом отчете.
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