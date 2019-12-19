Зеленский стал человеком года в России

Фото: скрин Яндекса

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в России в 2019 году.

Такой вывод сделала российская компания "Яндекс" на основе поисков россиян и обнародовала это в годовом отчете.

Россияне интересовались ростом Зеленского, его семьей и личной жизнью.

Также большое количество поисковых запросов касалось президентских выборов в Украине. Пользователи из России спрашивали "кто президент Украины после выборов" и хотели узнать больше о дебатах между Зеленским и Порошенко и рейтинги кандидатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Песни грузинской певицы удалили с "Яндекс.Музыка" и "Вконтакте"

Жительница Харькова Рузанна Щербина сделала тату с изображением президента Владимира Зеленского. Рузанна отметила, что гордится новым главой украинского государства. Соответствующие фото она выложила на своей странице в Instagram.