Девушка сделала тату с изображением Зеленского

Жительница Харькова Рузанна Щербина сделала тату с изображением президента Владимира Зеленского.
Рузанна отметила, что гордится новым главой украинского государства. Соответствующие фото она выложила на своей странице в Instagram.
"Я обещала тату, если #Зе выигрывает. Я сделала. А показать обещала после инаугурации! Моя масть будет напоминать мне о том, что человек может все! Сегодня ты актер и комик - а завтра глава страны! Горжусь нашим президентом, честными выборами и такой активной позицией наших граждан!", - подписала харьковчанка фото.
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Девушка также имеет татуировку с портретом мэра города Геннадия Кернеса, его она сделала на десять дней раньше.
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💚 ЗЕБАНУТАЯ 💚 . Подготовку с Кернесом прошла, теперь готова презентовать свою 14ю татуировку, которую я сделала в честь новоизбранного президента Украины- ВОВЫ ЗЕЛЕНСКОГО💚 . Выборы 2019 стали переломными моментом в истории нашей страны. . Нашла старую фотку с Вовчиком🤟😜 . Я обещала тату, если #Зе выиграет... Я сделала💪🏻 А показать обещала после инаугурации! Моя масть будет напоминать мне о том, что человек может всё! Сегодня ты актёр и комик-а завтра ГЛАВА СТРАНЫ! Горжусь нашим президентом, честными выборами и такой активной позицией наших граждан! . На Зеленского возложены большие надежды! И он настроен решительно!:) . Сегодня приехала с самого утра в Мариинский парк! Много людей, чудесная атмосфера и конечно встреча с ПреЗЕдентом!!! . Любим, ждём, верим! Самый красивый президент теперь у нас! А самая милая татуха-у меня!🤟☺️ . Мастер тату: @o__tattoo . #инаугурация #выборыукраина #зе #зепрезидент #зеленский #зеленскийпрезидент #верховнарада #презедентукраины #зеленский2019
Права на сериал "Слуга народа", в котором главную роль сыграл Владимир Зеленский, купила российская компания "Яндекс". Ее представитель заявил, что они получили эксклюзивные права на проект для показа в интернете в России.
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