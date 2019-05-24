Девушка сделала тату с изображением Зеленского. Фото: Instagram

Жительница Харькова Рузанна Щербина сделала тату с изображением президента Владимира Зеленского.

Рузанна отметила, что гордится новым главой украинского государства. Соответствующие фото она выложила на своей странице в Instagram.

"Я обещала тату, если #Зе выигрывает. Я сделала. А показать обещала после инаугурации! Моя масть будет напоминать мне о том, что человек может все! Сегодня ты актер и комик - а завтра глава страны! Горжусь нашим президентом, честными выборами и такой активной позицией наших граждан!", - подписала харьковчанка фото.

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Девушка также имеет татуировку с портретом мэра города Геннадия Кернеса, его она сделала на десять дней раньше.

Права на сериал "Слуга народа", в котором главную роль сыграл Владимир Зеленский, купила российская компания "Яндекс". Ее представитель заявил, что они получили эксклюзивные права на проект для показа в интернете в России.