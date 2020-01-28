"Зеленский делает антикоррупционные органы калеками от рождения" - Рыбачук

 
Ексклюзивы
1/5
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 3771
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 927
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 1926
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1548
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1539
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 693
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 17145
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5103
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3870
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Просмотров: 558
Фото
Все фото
5
5
20
22
6
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
&quot;Ехал на месяц, попал на три&quot;: ученый рассказал о жизни на украинской станции &quot;Академик Вернадский&quot;
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
&quot;Могут ехать без электричества до 20 км&quot; - в Украине появились троллейбусы с автономным ходом
"Могут ехать без электричества до 20 км" - в Украине появились троллейбусы с автономным ходом
Видео
Все видео
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Киевлянка устроила скандальной Штепе "удачный шопинг"
Киевлянка устроила скандальной Штепе "удачный шопинг"
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 243
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 2853
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 693
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1395
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25876
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 февраля 2020
Просмотров: 171
Геній
Гру Пеле я бачив один раз. 12-річним дивився на маленькому екрані чорно-білого телевізора фінальний турнір Кубка світу-1970. Зокрема, всі шість ...
суббота, 01 февраля 2020 20:23

"Зеленский делает антикоррупционные органы калеками от рождения" - Рыбачук

1 Комментировать
&quot;Зеленский делает антикоррупционные органы калеками от рождения&quot; - Рыбачук
Олег Рыбачук: Парламент продолжает работать в турборежиме. Это - попытка проехать минное поле не на "Ланосе", а на Ferrari. Чем больше скорость, тем больше шансов не подорваться. Но надо видеть карту минного поля. Фото: Тарас Подолян

Верховная Рада сейчас просто законодательно оформляет предложения президента.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит Олег Рыбачук, бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции и руководитель общественной организации "Центр совместных действий".

"Состав не хуже и не лучше предыдущего. Другой. Есть распределения обязанностей и работы над государственной политикой. Парламент продолжает работать в турборежиме. Это - попытка проехать минное поле не на" Ланосе ", а на Ferrari. Чем больше скорость, то больше шансов не подорваться. Но надо видеть карту минного поля.
Время начать делать это так, как на Западе - анализ проблем, варианты решений, общенациональные консультации, а уже тогда проекты законов. Нет другого способа наработки изменений в масштабах страны. Тогда в повестке дня будет один закон и предметная парламентская дискуссия, а не 40 - часто низкого юридического качества ", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наши политики не предлагают дискуссию о будущем" - Рыбачук

По его словам, парламентарии игнорируют процедуры.

"Яркий пример - Государственное бюро расследований. Конституционный суд постановил, что президент не может назначать или увольнять директора этого учреждения. Через неделю Зеленский назначил исполняющей обязанности председателя Ирину Венедиктову. Адвокат Януковича Александр Бабиков стал ее заместителем. Теперь бывший глава ГБР Роман Труба может пойти в суд и его будут вынуждены восстановить.
Порошенко не давал работать антикоррупционным органам. С приходом Зеленского лучше не стало. Если ГБР кого привлечет к ответственности, то сможет ссылаться на нелегитимность института. Президент эти органы делает калеками от рождения ", - добавляет Олег Рыбачук.

Полное интервью с Олегом Рыбачуком читайте в журнале "Країна" от 30 января.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Зеленский делает антикоррупционные органы калеками от рождения" - Рыбачук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
19
 Просмотров: 18891
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
 Просмотров: 14310
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
 Просмотров: 9901
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
19
 Просмотров: 8955
Боевик &quot;Соболь&quot; поехал на Россию &quot;грузом 200&quot;
Боевик "Соболь" поехал на Россию "грузом 200"
4
 Просмотров: 6633
Общество
С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам - Госпогранслужба
С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам - Госпогранслужба Просмотров: 72
Боевики на Донбассе 14 раз обстреляли украинских военных: один погибший
Боевики на Донбассе 14 раз обстреляли украинских военных: один погибший 1 Просмотров: 99
Воздушные силы ВСУ получат новый аэродром
Воздушные силы ВСУ получат новый аэродром Просмотров: 2115
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку 3 Просмотров: 1467
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
 2 Просмотров: 3474
Больше всего комментируют
7
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
3
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
2
Має бути справедливість
2
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
2
Зеленский предлагает США активизироваться в деоккупации Донбасса и Крыма
Голосов: 48522
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua