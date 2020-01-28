"Зеленский делает антикоррупционные органы калеками от рождения" - Рыбачук

Олег Рыбачук: Парламент продолжает работать в турборежиме. Это - попытка проехать минное поле не на "Ланосе", а на Ferrari. Чем больше скорость, тем больше шансов не подорваться. Но надо видеть карту минного поля. Фото: Тарас Подолян

Верховная Рада сейчас просто законодательно оформляет предложения президента.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит Олег Рыбачук, бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции и руководитель общественной организации "Центр совместных действий".

"Состав не хуже и не лучше предыдущего. Другой. Есть распределения обязанностей и работы над государственной политикой. Парламент продолжает работать в турборежиме. Это - попытка проехать минное поле не на" Ланосе ", а на Ferrari. Чем больше скорость, то больше шансов не подорваться. Но надо видеть карту минного поля.

Время начать делать это так, как на Западе - анализ проблем, варианты решений, общенациональные консультации, а уже тогда проекты законов. Нет другого способа наработки изменений в масштабах страны. Тогда в повестке дня будет один закон и предметная парламентская дискуссия, а не 40 - часто низкого юридического качества ", - объясняет эксперт.

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По его словам, парламентарии игнорируют процедуры.

"Яркий пример - Государственное бюро расследований. Конституционный суд постановил, что президент не может назначать или увольнять директора этого учреждения. Через неделю Зеленский назначил исполняющей обязанности председателя Ирину Венедиктову. Адвокат Януковича Александр Бабиков стал ее заместителем. Теперь бывший глава ГБР Роман Труба может пойти в суд и его будут вынуждены восстановить.

Порошенко не давал работать антикоррупционным органам. С приходом Зеленского лучше не стало. Если ГБР кого привлечет к ответственности, то сможет ссылаться на нелегитимность института. Президент эти органы делает калеками от рождения ", - добавляет Олег Рыбачук.

Полное интервью с Олегом Рыбачуком читайте в журнале "Країна" от 30 января.