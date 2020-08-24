Зеленские и Михалок пришли к раненым воинам

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Главный военный клинический госпиталь.

Они пообщались с ранеными военными и их близкими, сообщили в Офисе президента.

"Благодарны вам за службу. Мощные, смелые ребята, защищаете нашу страну. Вы рискуете самым ценным - здоровьем и жизнью. Ребята, желаю выздоровления, а родным - держитесь. Поздравляю с Днем Независимости", - сказал Зеленский.

Защитников также поздравил музыкант Сергей Михалок с группой "Ляпис 98". Они исполнили композицию "Воины света" и вручили подарки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пусть дни тишины станут месяцами - что говорил Зеленский в поздравлении украинцам

"Мы написали песню, которая стала неофициальным гимном Майдана. В Украине сегодня День Независимости, а в нашей стране сейчас люди тоже борются и поют такие же песни. Надеемся, что вы все выздоровеете. И вы будете жить, как и мы, в мирной прекрасной стране", - сказал Михалок.

Президент вручил военным государственные награды.

Проводить военные парады в Киеве сейчас нецелесообразно. Техника должен находиться на востоке страны. Об этом сказал президент во время выступления по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.