"Ждем украинский-канадский" Оскар ". Правительство Канады завершил все процедуры по совместному кинопроизводству с Украиной

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 243
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 792
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 567
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4149
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4545
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1440
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 468
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3222
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
7
6
5
5
16
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За школу ежемесячно платим 25 тысяч гривен&quot; - жизнь в Таиланде
"За школу ежемесячно платим 25 тысяч гривен" - жизнь в Таиланде
Впервые пересадили почку ребенку от умершего донора
Впервые пересадили почку ребенку от умершего донора
Ведущий тревел-шоу сходил на свидание с дельфинами за €3,5 тыс.
Ведущий тревел-шоу сходил на свидание с дельфинами за €3,5 тыс.
Киев превратился в город ледяных скульптур: сказочные фото
Киев превратился в город ледяных скульптур: сказочные фото
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 162
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 162
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1584
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1008
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3231
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 333
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
суббота, 12 декабря 2020 12:01

"Ждем украинский-канадский" Оскар ". Правительство Канады завершил все процедуры по совместному кинопроизводству с Украиной

  Комментировать
&quot;Ждем украинский-канадский&quot; Оскар &quot;. Правительство Канады завершил все процедуры по совместному кинопроизводству с Украиной
С нового года вступит в силу соглашение о совместном кинопроизводстве между Канадой и Украиной. ФОТО: pexels.com

С нового года вступит в силу соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Канадой и Украиной. Правительство Канады уже завершило необходимые внутригосударственные процедуры. Об этом сообщают в посольстве Украины в Канаде.

Соглашение позволит украинским продюсерам претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции. Похожие преференции предусмотрены и для канадских кинопроизводителей, которые будут снимать в Украине.

"Нашим телевизионщикам, кинопроизводителям будет дешевле и проще работать в Канаде и с канадцами. Я рад, что мы смогли объяснить в Оттаве взаимные преимущества от такого партнерства. Ждем украинский-канадский "Оскар"!", - прокомментировал Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Книга года ВВС 2020: объявили победителей

Президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство Канады за завершение всех процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения.

"Соглашение дает новые мощные возможности для развития теле- и киноиндустрии в Украине, для совместного производства аудиовизуального контента и дистрибуции проектов на международном рынке. Уверен, это сделает нашу двустороннее сотрудничество еще более плодотворным, а связи между людьми наших стран еще более тесными", - отметил Зеленский.

Соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Канадой и Украиной было подписано во время визита президента Владимира Зеленского в Торонто в июле 2019 года. Верховная Рада ратифицировала ее в сентябре 2020 года. Соглашение вступит в силу 1 января 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ждем украинский-канадский" Оскар ". Правительство Канады завершил все процедуры по совместному кинопроизводству с Украиной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

Писатель завещал 10 тыс. рублей украинской организации

Казнили гетмана

Издали совместный учебник по истории для украинцев и белорусов

Украинские военные подавили мятеж

Подросток расстрелял одноклассников

Императрица сравняла казацкую старшину в правах с дворянами

Песня The Beatles начала британское "вторжения" в Америку

Начался суд над самым кровавым маньяком Украины

Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста

Самое читаемое
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 1 Просмотров: 12384
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 12213
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
3
 Просмотров: 10467
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых &quot;приключений&quot; на столичных дорогах
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
8
 Просмотров: 6309
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал Просмотров: 6201
Общество
Астролог рассказала, когда Украину ждет финансовое процветание
Астролог рассказала, когда Украину ждет финансовое процветание
 Просмотров: 288
На сегодня обещают мокрый снег, дождь и местами сильный ветер
На сегодня обещают мокрый снег, дождь и местами сильный ветер Просмотров: 126
Стала известна судьба новогодних игрушек с логотипом армии РФ
Стала известна судьба новогодних игрушек с логотипом армии РФ Просмотров: 558
Праздник Андрея или Калита: приметы и запреты
Праздник Андрея или Калита: приметы и запреты Просмотров: 2052
Медицинский гороскоп на 12 декабря: кому удастся избавиться от вредных привычек
Медицинский гороскоп на 12 декабря: кому удастся избавиться от вредных привычек
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
17
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
8
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
5
Венгрия стремится войны с Украиной
4
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
2
Москва заочно арестовала нацгвардийця Маркива. Аваков назвал это доказательством причастности России к фальсификации дела
Голосов: 54304
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть