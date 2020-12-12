"Ждем украинский-канадский" Оскар ". Правительство Канады завершил все процедуры по совместному кинопроизводству с Украиной

С нового года вступит в силу соглашение о совместном кинопроизводстве между Канадой и Украиной. ФОТО: pexels.com

С нового года вступит в силу соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Канадой и Украиной. Правительство Канады уже завершило необходимые внутригосударственные процедуры. Об этом сообщают в посольстве Украины в Канаде.

Соглашение позволит украинским продюсерам претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции. Похожие преференции предусмотрены и для канадских кинопроизводителей, которые будут снимать в Украине.

"Нашим телевизионщикам, кинопроизводителям будет дешевле и проще работать в Канаде и с канадцами. Я рад, что мы смогли объяснить в Оттаве взаимные преимущества от такого партнерства. Ждем украинский-канадский "Оскар"!", - прокомментировал Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде.

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство Канады за завершение всех процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения.

"Соглашение дает новые мощные возможности для развития теле- и киноиндустрии в Украине, для совместного производства аудиовизуального контента и дистрибуции проектов на международном рынке. Уверен, это сделает нашу двустороннее сотрудничество еще более плодотворным, а связи между людьми наших стран еще более тесными", - отметил Зеленский.

Соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Канадой и Украиной было подписано во время визита президента Владимира Зеленского в Торонто в июле 2019 года. Верховная Рада ратифицировала ее в сентябре 2020 года. Соглашение вступит в силу 1 января 2021 года.