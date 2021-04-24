Жажда власти и признания: деструктивные ценности, которые вредят жизни - писательница

Автор: Олег Куцкий Ориентация на признание вряд ли принесет вам славу. Нацеленность на самопознание составит несравненно лучшую службу

Информационное пространство пестрит советами о том, как быть успешным, красивым, востребованным, любимым, здоровым и богатым. Отовсюду транслируется образ жизни, неотъемлемыми атрибутами которого последняя является модель айфона, подкачанные ягодицы, бокал Шабли под дюжину атлантических устриц, солнечные ванны где-то на Багамах дважды в год и жена-красавица с силиконовыми губами или муж-богач на Bentley. Это — деструктивные ценности, которые вредят полноценной жизни.

Так считает писательница Вера Валле. Она готовит к печати книгу "В поисках человека. Homo emoticus ", в которой исследует феномен человеческой эмоциональности. Автор поделилась с Gazeta.ua, какие общественные и психологические явления считает антиценностями.

1. Материальные объекты

В социуме потребления человек превратился в раба вещей. Он подчиняется ритму их бытия, который дарит иллюзию душевного покоя и полноты жизни, и не подозревает, что становится объектом манипуляции со стороны вещей и их производителей.

2. Ориентация на удовлетворение

Многие привыкли жить от удовольствия к удовольствию. Новая покупка, информационный шум, отдых в формате all inclusive, гламурные тусовки, секс, алкоголь, азартные игры — жизнь без них для рабов наслаждения не имеет смысла. Вечная погоня за удовольствием заполонила их воображение, сместила жизненные ориентиры, отдалила от главного — смысла.

Интересы гедонистов ограничены сферой их зависимости — вне ее мир является серым и однообразным. Как фанат бодибилдинга впадает в депрессию по поводу уменьшения мышечной массы его тела вследствие перерыва в тренировках; как тусовщик или шопоголик теряет смысл жизни во время карантина — так алко- и наркозависимый человек страдает без очередной дозы алкоголя или наркотика. Любая фиксация на удовлетворении как на ценности, которая служит ориентиром в повседневной жизни, таит в себе опасность замещения личности псевдоличностью.

3. Постоянная правота

Люди, которые оценивают себя по критерию собственной правоты при любых обстоятельствах, лишают себя шанса на ошибку. Они отстраняются стеной от мнения других, не хотят вживаться в чужой опыт и нередко страдают из-за собственного упрямства.

4. Стремление к признанию

Для многих уверенность в себе и чувство собственного достоинства зависят от того, как оценивает их окружение. Ощущение индивидуальной ценности людей определяется их популярностью и успехом, измеряется по шкале престижа и признания в социуме. Ориентация на признание вряд ли принесет вам славу. Таргетинг на самопознание, пронесенное сквозь собственное дело, несравненно больше послужит на пользу.

5. Свобода от ответственности

Установка на поиск виновных во всех своих проблемах — это заведомо проигрышная ценность.

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6. Жажда власти

Возможность навязывать свою волю, воздействовать на деятельность и поведение других людей для некоторых является критерием собственной силы. Человек, который стремится к власти, находится в стрессе по поводу непреодолимого желания получить преимущество. Но и получив его такие люди не чувствуют удовлетворения, а переживают страх по поводу неотвратимости его потери.

7. Утверждение своего "я"

Рассказывая себе истории о себе жемнимых, такие люди теряют ощущение реальности и лишают себя шанса на адекватную оценку собственных действий.

Вера Валле – писательница, правозащитница. Доктор философии в области экономики. Два года училась в Школе бизнеса Мэрилендского университета в Соединенных Штатах. Стажировалась в американском суде по рассмотрению федеральных жалоб и Торгово-экономической миссии при посольстве Украины в США. Работала в международных корпорациях Philip Morris International, Kuehne + Nagel, Imperial Tobacco Group, юридических компаниях, группе Всемирного банка и общественном секторе. Автор проектов законов в сфере хозяйственной деятельности и противодействия коррупции, книг в области права, экономики, политологии, социологии и философии.