Завтра Украину ожидает жара

13 июня по всей Украине будет жара.
Без осадков, лишь в Крыму, Карпатах и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, передает ТСН.
Температура поднимется до +35.
На Левобережье, в Львовской, Одесской, Кировоградской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 17-22 °, днем 29-34°.
От жары ухудшается самочувствие и снижается работоспособность. Особенно страдают те, кто долго находится на улице и в помещениях без кондиционера.
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