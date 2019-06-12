Завтра Украину ожидает жара

13 июня по всей Украине будет жара.

Без осадков, лишь в Крыму, Карпатах и ​​на севере Левобережья местами кратковременный дождь, передает ТСН.

Температура поднимется до +35.

На Левобережье, в Львовской, Одесской, Кировоградской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 17-22 °, днем ​​29-34°.

От жары ухудшается самочувствие и снижается работоспособность. Особенно страдают те, кто долго находится на улице и в помещениях без кондиционера.