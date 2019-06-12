Завтра Украину ожидает жара

 
Ексклюзивы
1/5
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 7596
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 6408
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 666
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2070
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 612
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2547
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5031
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 450
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1980
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4663
Фото
Все фото
9
20
6
6
9
Делегация СНБО вместе с Данилюком посетили Донбасс
Делегация СНБО вместе с Данилюком посетили Донбасс
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Активисты рассказали, как организовать праздник для села за 600 гривен
Активисты рассказали, как организовать праздник для села за 600 гривен
Почти 2 тыс. голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве
Почти 2 тыс. голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве
Видео
Все видео
Шутил о коммуналке и "Роттердаме+": у Зеленского отказались от обещания снизить тарифы
Шутил о коммуналке и "Роттердаме+": у Зеленского отказались от обещания снизить тарифы
Тимошенко показала пополнение в семье
Тимошенко показала пополнение в семье
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
В Бердичеве выпал снег
В Бердичеве выпал снег
Показали видео с слоновьих "похорон"
Показали видео с слоновьих "похорон"
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 828
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2916
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5112
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 1476
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
среда, 12 июня 2019 21:50

Завтра Украину ожидает жара

  Комментировать
Завтра Украину ожидает жара
Температура поднимется до +35. Фото: ASPI

13 июня по всей Украине будет жара.

Без осадков, лишь в Крыму, Карпатах и ​​на севере Левобережья местами кратковременный дождь, передает ТСН.

Температура поднимется до +35.

На Левобережье, в Львовской, Одесской, Кировоградской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 17-22 °, днем ​​29-34°.

От жары ухудшается самочувствие и снижается работоспособность. Особенно страдают те, кто долго находится на улице и в помещениях без кондиционера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Завтра Украину ожидает жара». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Мухаммед Али завершил бой с украинцем вничью

Полиция разогнала в Праге конгресс с участием украинцев

Снаряд расколол пополам шлем военачальници

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 82092
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 1 Просмотров: 69248
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
12
 1 Просмотров: 48342
Боевик обратился к украинцам с просьбой о помощи
Боевик обратился к украинцам с просьбой о помощи Просмотров: 29512
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому 6 Просмотров: 27893
Общество
Конституционный суд может отменить выборы в июле
Конституционный суд может отменить выборы в июле
 Просмотров: 702
Вынуждены выбирать из людей олигархов, которые врут по телевизору - Кухта
Вынуждены выбирать из людей олигархов, которые врут по телевизору - Кухта
 Просмотров: 315
Международный инвестор Avellana Gold заявил о попытке рейдерского захвата активов компании в Украине
Международный инвестор Avellana Gold заявил о попытке рейдерского захвата активов компании в Украине
5
 Просмотров: 171
В большинства руководителей российских спецслужб есть награды от СБУ
В большинства руководителей российских спецслужб есть награды от СБУ
 Просмотров: 1152
Назвали основные преимущества от безвиза
Назвали основные преимущества от безвиза
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
38
Партии показали первые десятки своих списков
38
Тимошенко показала пополнение в семье
28
Нардеп от "Батькивщины" возглавил Службу внешней разведки
28
Ярош вступился за Зеленского
27
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
Голосов: 39878
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua