"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась

Учительницу биологии Ольгу Халепу признали педагогом года по рейтингу всеукраинского общественно-политического еженедельника "Образование". Фото предоставлено Ольгой Халепой

Учительницу биологии 42-летнюю Ольгу Халепу из села Яковлевка на Харьковщине признали педагогом года по рейтингу всеукраинского общественно-политического еженедельника "Освіта". Популярность учительница получила благодаря рэп-урокам. Она начала записывать их в марте прошлого года - с введением карантина. Через пол года вынуждена была уволиться с работы из-за травли коллег.

В интервью Gazeta.ua Ольга Халепа рассказала, как принял решение уйти из школы, в которой преподавала 13 лет, и почему в Украине не воспринимают учителей-новаторов.

- Причиной увольнения стал буллинг со стороны администрации и коллег, который продолжался в течение нескольких лет. Скапливалось до того момента, пока я не захотела поставить точку. Встал вопрос: либо сохранить свое физическое и психическое здоровье, и учить детей дистанционно, или же остаться в том заведении и не развиваться, как педагог.

Трудно было принять решение об увольнении?

- Это было сложно, потому что школа была моей жизню. Я очень много времени уделяла ученикам, своим проектам. Больно было бросать то, чем я жила много лет. Когда написала заявление, директор же с радостью пошла оформлять мою трудовую книжку. Наконец от меня избавились. Но дело было не только во мне, а в том, что часть коллектива работала не слишком качественно. При дистанционном обучении это было особенно заметно и родители попросили директора уйти из школы. Но она не согласилась. Тогда родители решили, что их дети достойны получать лучшие знания. Поэтому более 50 учащихся из 90 перешли в другую школу.

Можете объяснить, почему система ломает учителей-новаторов?

- Простая человеческая зависть и нежелание развиваться. Это проблема не только моей школы. Сейчас мне звонят и пишут другие учителя, в которых тоже есть или были такие проблемы. Им приходится увольняться. А так быть не должно. Этими вопросами нужно заниматься, тогда не будем терять хороших учителей, которых все меньше остается в школах.

После увольнения отношение односельчан изменилось?

- Нет. Мне не стыдно смотреть в глаза ни родителям, ни ученикам. Я чувствую к себе только уважение и хорошее отношение. Занимаюсь общественной деятельностью. Написала книгу об истории нашего села. В школу пока возвращаться не планирую, но не могу загадывать наперед. Я люблю детей и хочу преподавать, но существует уродливая система образования, которая разочаровывает и отталкивает. Сейчас продолжаю записывать рэп-уроки. Также занялась проектом "Рыжая биология", соединив свое литературное творчество с учительской работой. Создаю биологические сказки для учащихся "Биожизы". Веду блог на Tеlegram и YouTube-каналах. Рассматриваю предложения о работе в дистанционных школах. Муж, сын и дочь меня поддерживают.

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Как ученики реагировали на ваши рэп-уроки?

- "Ого! Ольга Владимировна рэпчик зачитала" - это была первая реакция. Затем ученики привыкли, уже ждали рэп-уроки. Одну ученицу мои онлайн-уроки побудили написать свой рэп.

Во время рэп-уроков за короткое время трижды повторяется определенный материал и это прекрасно работает. Дети говорили, что легко запоминают те термины, которые рифмуются. Кроме того, во время просмотра таких видеороликов работают 3 сенсорные системы восприятия. Но рэп-уроки являются лишь дополнением к другим методам обучения, детям надо дополнительно работать с материалом.

Как вы начали писать рэп?

- Стихи пишу с детства. Рэп тоже составляла раньше, ведь 8 лет работала педагогом-организатором. Поэтому придумывать такие уроки легко. С монтажом видео труда тоже не возникает, так как этим занимаюсь давно. Самое сложное синхронизировать голос и музыку. Иногда бывает сложно подобрать рифму к определенным терминам. Бывало размышляла над этим по 20-30 минут.

У вас 15 лет педагогического стажа. Можете сравнить, как изменились ученики за этот период?

- Однозначно изменились. Не скажу, что в лучшую или худшую сторону. Те ученики, которые были в начале 2000-х были лишены новейших технологий, что есть сегодня. Им приходилось больше работать самостоятельно, больше креативить. Школьники, которые учились 10-15 лет назад, легче соглашались на участие в различных проектах, чтобы попробовать себя реализовать в вокальных, интеллектуальных конкурсах или спортивных соревнованиях. Сейчас самовыражения перенеслось в интернет-сообщества. Поэтому мотивировать учеников стало сложнее. Есть много развлечений в современных гаджетах, на которые дети быстрее обратят внимание, чем на традиционные методы учителя. Поэтому педагогу также нужно меняться. Я ни в коем случае не говорю, что надо забывать традиции и вечные ценности. Но умение сочетать их с чем-то новым сможет заинтересовать современного ребенка. Когда мы это поймем, то изменится качество обучения.

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Как помочь детям самовыразится на уроке?

- Им надо давать разноуровневые задания. Чтобы ученики с более слабым уровнем усвоения знаний, могли тоже проявить себя, выполнить задание и увидеть результат. Для каждого ученика даже низкого или среднего уровня успешности каждая маленькая победа является поводом гордиться собой. А разноуровневые задания могут дать такую ​​возможность и побудить выполнять работу высшего уровня сложности. К сожалению, я часто сталкивалась с тем, что ученики отчаиваются в себе. А это отражается на учебе и на выполнении любой элементарной задачи. Поэтому, я думаю, что самая главная цель педагога - это дать возможность каждому ребенку поверить в себя.

Как поощрить изучать предмет детей с девиантным поведением?

- Надо понимать причину девиантного поведения. Это может быть атмосфера в семье, или же сам учитель, который не дает ребенку раскрыться или унижает его, навешивает определенные ярлыки. Таким ученикам нужно давать задания, помогающие чувствовать, что они нужны. Возможно, ребенку тоже захочется прочитать рэп или нарисовать рисунок. Вообще ученики с девиантным поведением прекрасно создают иллюстрации, плакаты или социальную рекламу. Если на уроке рисуем друг друга, то возможно такой ребенку захочется нарисовать учителя. Он ожидает, что педагог будет сердится из-за смешного рисунка. Вместо этого нужно похвалить ребенка, сказать, что ее рисунок классный.

Чтобы постоянно заинтересовывать детей, учитель должен тщательно готовиться к каждому уроку. Как в таком ритме избежать профессионального выгорания?

- Надо в первую очередь жить и своей жизнью. Отдыхать, уделять внимание семье. Это очень сложно и я ошибалась, когда этого не делала. Кроме того, следовало бы иметь какое-то увлечение, что не касается школы и реализовывать себя в нем. Профессия учителя - одна из тех, где выгорания неизбежно. Некоторым педагогам надо вовремя уходить из школы. Когда человек раздражается, не готов меняться, когда нарастают внутренние тревоги, возможно, психологические проблемы, тогда он срывается на самых беззащитных - на учениках. Ребенок с открытой душой приходит впитывать, как губка все, что его окружает, а встречает крик и требования выполнять любые приказы. Это недопустимо. С учителями должны работать психологические службы, они должны получать профессиональную консультацию, проходить тестирование. Это единственная профессия, представители которой работают с людьми, личность которых только формируется. Если у педагога есть какие-то внутренние проблемы, то они могут отражаться на учениках.

Как дистанционное обучение влияет на качество знаний в средней школе?

Те ученики, которые хорошо учились во время обычного обучения продолжали это делать во время дистанционно. Вместе с тем наблюдала за детьми, которые до карантина не слишком старались, безобразничали в школе, пытаясь таким образом самоутвердиться, а в домашних условиях качественно и добросовестно выполняли задачи. Они работали эффективнее, чем в классе. Поэтому дистанционное обучение может иметь место для периодов карантина и для тех учеников, кому это комфортнее.

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