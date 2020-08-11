Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1206
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 711
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2250
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1377
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18792
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3735
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6939
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 855
Фото
Все фото
5
7
20
5
14
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
Видео
Все видео
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Более 1000 больных и 30 смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Более 1000 больных и 30 смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Какова ситуация с коронавирусом после выходных
Какова ситуация с коронавирусом после выходных
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1260
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 711
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1656
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 729
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2250
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 792
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
вторник, 11 августа 2020 11:10

Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом

  Комментировать
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Завхоз Нацполиции Наумов открыл элитный клуб отдыха. Фото: facebook/Ivan Naumov

Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова Николай Наумов владеет фирмой, которая 29 июля открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом.

Бизнес-проект, по словам полицейского, финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал, говорится в расследовании Bihus.Info.

Наумов постоянно посещал комплекс накануне его открытия и после, в частности, в рабочее время. Его действия выглядели как управление процессом обустройства комплекса.

Но журналистов Наумов уверял, что "никакого отношения" к NAVY нет. Хотя на следующий день полицейский чиновник написал пост, в котором признал, что этим проектом занимается его сын Николай, который получил деньги из семейного бюджета.

По данным госреестра юрлиц, сын Наумов внес в уставный капитал свежесозданный компании-арендатора комплекса (ООО "Радиус 88") 2 млн грн. При этом на конец 2019-го завхоз Нацполиции задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы - 1,3 млн грн.

На тещу Ивана Наумова тещу записан автомобиль Maserati, земля, на которой сейчас возведен комплекс NAVY, а также участок, на котором возводится 5-этажный дом. Журналисты отметили, что официальных доходов, на которые теща чиновника могла все это приобрести, они не обнаружили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна

Самое читаемое
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 12277
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 9801
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 9801
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров Просмотров: 8631
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий Просмотров: 8343
Общество
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
 Просмотров: 27
В Минздраве заявили, что количество госпитализированных с коронавирусом ежедневно растет
В Минздраве заявили, что количество госпитализированных с коронавирусом ежедневно растет Просмотров: 36
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
 Просмотров: 117
"Украина вместе с вами" - Alyona Alyona поддержала белорусов
"Украина вместе с вами" - Alyona Alyona поддержала белорусов Просмотров: 72
Каким регионам Минздрав не рекомендует ослаблять карантин
Каким регионам Минздрав не рекомендует ослаблять карантин Просмотров: 90
Больше всего комментируют
3
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
2
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
Какие детали необходимо проверить в машине перед долгой поездкой
1
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
1
На севастопольских пляжах водятся крысы
Голосов: 52638
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua