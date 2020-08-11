Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом

Завхоз Нацполиции Наумов открыл элитный клуб отдыха. Фото: facebook/Ivan Naumov

Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова Николай Наумов владеет фирмой, которая 29 июля открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом.

Бизнес-проект, по словам полицейского, финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал, говорится в расследовании Bihus.Info.

Наумов постоянно посещал комплекс накануне его открытия и после, в частности, в рабочее время. Его действия выглядели как управление процессом обустройства комплекса.

Но журналистов Наумов уверял, что "никакого отношения" к NAVY нет. Хотя на следующий день полицейский чиновник написал пост, в котором признал, что этим проектом занимается его сын Николай, который получил деньги из семейного бюджета.

По данным госреестра юрлиц, сын Наумов внес в уставный капитал свежесозданный компании-арендатора комплекса (ООО "Радиус 88") 2 млн грн. При этом на конец 2019-го завхоз Нацполиции задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы - 1,3 млн грн.

На тещу Ивана Наумова тещу записан автомобиль Maserati, земля, на которой сейчас возведен комплекс NAVY, а также участок, на котором возводится 5-этажный дом. Журналисты отметили, что официальных доходов, на которые теща чиновника могла все это приобрести, они не обнаружили.