Завершился еще один год успешной реализации Программы развития молодежи

31 мая 2019 года представители компании Кока-Кола Бевериджиз Украина и Общественного союза "Освіторія" поздравили выпускников Программы развития молодежи с окончанием учебного года. Самым успешным участникам платформы iLearn организаторы вручили подарки.
Программа развития молодежи рассчитана на образовательные учреждения, где учится самая незащищенная молодежь. В этом году в проекте приняли участие воспитанники 15-ти интернатов. Программа продолжалась с октября 2018 года по май 2019 года. В начале проекта зарегистрированные участники прошли мотивационные тренинги и тестирование по всемирноизвестному тесту по профориентации "Magellano университет". Участники Программы получили доступ к учебным видео лекциям по основным школьным предметам, материалам для самоподготовки и вебинарам с преподавателями вузов. В течение года учащиеся готовились к ВНО, учась на платформе iLearn. Цель проекта - помочь выпускникам интернатов выбрать будущую профессию и вступить в желаемый вуз.
В прошлом году Кока-Кола и "Освіторія" ввели геймификацию обучения на платформе iLearn и ввели систему вознаграждений. Это мотивировало выпускников участвовать в проекте и показывать лучшие результаты. За достижения промежуточных уровней на платформе ученики получали подарки. В конце года участник, который первым достиг наивысшего 80-го уровня, получил главный приз - MacBook Air. Победителем стал Елисей Михневич, выпускник Рафаловской ООШ I-III ст. Ровенской области. Представители Кока-Кола и "Освіторії" торжественно поздравили ученика на празднике последнего звонка в школе-интернате.
"Наши учителя поощряют учеников дополнительно учиться на образовательный платформе. Задачи, которые нам дает программа очень понятны для детей. Они аналогичны тем, что идут на ВНО и ГИА. Ученикам нравится заниматься онлайн, дети мотивированы к обучению. В прошлом году благодаря Программе развития молодежи мы стали одной из лучших школ района по результатам ВНО. Наш коллектив получил благодарность от райадминистрации за очень высокий уровень подготовки", - говорит Елена Вознюк, заместитель директора по учебно-воспитательной работы Рафаловской ООШ I-III ст. Ровенской области.
Организаторы проекта также отметили пользователей платформы iLearn в каждом из интернатов, принимавших участие в проекте. Самых успешных учеников наградили планшетами iPad mini.
Справка:
Программу развития социально-незащищенной молодежи #YouthEmpowered начали в 2015 году в Центре социальной реабилитации "Изумрудный город" в Святогорске Донецкой области. Программа доказала свою эффективность и проект расширился до национального уровня. В 2018-2019 учебном году Программа охватила 15 интернатов в 9 областях Украины, где учится более 1200 старшеклассников. Цель проекта к 2020 году обеспечить лучшее будущее 25-ти тысячам молодых украинцев.
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