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среда, 05 июня 2019 14:53

Завершился еще один год успешной реализации Программы развития молодежи

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31 мая 2019 года представители компании Кока-Кола Бевериджиз Украина и Общественного союза "Освіторія" поздравили выпускников Программы развития молодежи с окончанием учебного года. Самым успешным участникам платформы iLearn организаторы вручили подарки.

  Самые успешные участники Программы развития молодежи получили подарки
Самые успешные участники Программы развития молодежи получили подарки

Программа развития молодежи рассчитана на образовательные учреждения, где учится самая незащищенная молодежь. В этом году в проекте приняли участие воспитанники 15-ти интернатов. Программа продолжалась с октября 2018 года по май 2019 года. В начале проекта зарегистрированные участники прошли мотивационные тренинги и тестирование по всемирноизвестному тесту по профориентации "Magellano университет". Участники Программы получили доступ к учебным видео лекциям по основным школьным предметам, материалам для самоподготовки и вебинарам с преподавателями вузов. В течение года учащиеся готовились к ВНО, учась на платформе iLearn. Цель проекта - помочь выпускникам интернатов выбрать будущую профессию и вступить в желаемый вуз.

В прошлом году Кока-Кола и "Освіторія" ввели геймификацию обучения на платформе iLearn и ввели систему вознаграждений. Это мотивировало выпускников участвовать в проекте и показывать лучшие результаты. За достижения промежуточных уровней на платформе ученики получали подарки. В конце года участник, который первым достиг наивысшего 80-го уровня, получил главный приз - MacBook Air. Победителем стал Елисей Михневич, выпускник Рафаловской ООШ I-III ст. Ровенской области. Представители Кока-Кола и "Освіторії" торжественно поздравили ученика на празднике последнего звонка в школе-интернате.

  Самые успешные участники Программы развития молодежи получили подарки
Самые успешные участники Программы развития молодежи получили подарки

"Наши учителя поощряют учеников дополнительно учиться на образовательный платформе. Задачи, которые нам дает программа очень понятны для детей. Они аналогичны тем, что идут на ВНО и ГИА. Ученикам нравится заниматься онлайн, дети мотивированы к обучению. В прошлом году благодаря Программе развития молодежи мы стали одной из лучших школ района по результатам ВНО. Наш коллектив получил благодарность от райадминистрации за очень высокий уровень подготовки", - говорит Елена Вознюк, заместитель директора по учебно-воспитательной работы Рафаловской ООШ I-III ст. Ровенской области.

Организаторы проекта также отметили пользователей платформы iLearn в каждом из интернатов, принимавших участие в проекте. Самых успешных учеников наградили планшетами iPad mini.

Справка:

Программу развития социально-незащищенной молодежи #YouthEmpowered начали в 2015 году в Центре социальной реабилитации "Изумрудный город" в Святогорске Донецкой области. Программа доказала свою эффективность и проект расширился до национального уровня. В 2018-2019 учебном году Программа охватила 15 интернатов в 9 областях Украины, где учится более 1200 старшеклассников. Цель проекта к 2020 году обеспечить лучшее будущее 25-ти тысячам молодых украинцев.

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Дата
05
июня

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