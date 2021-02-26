Заведующая детсада, которая увольняла за фото в купальнике, попала в очередной скандал

Хотя большинство работников детсада были против, Музыку таки вернули на должность заведующей. Фото: ТСН

В селе Бугаевка Ровенской области через суд восстановилась в должности скандальная заведующая детского сада "Дивосвит" Лариса Музыка. В 2018 году педагог уволила подчиненную за фото в купальнике, которые назвала аморальными. В конце января 2019 года с должности попросили саму заведующую.

Садик сменил владельца и происходила процедура перевода, пишет "Общественное". В сельсовете отметили, что Музыка вовремя не подала документы и не отвечала на звонки, поэтому за время ее отсутствия на работу взяли другого человека. Заведующая подала в суд, требуя, кроме восстановления в должности, выплатить ей компенсацию за вынужденные прогулы.

Суд частично удовлетворил иск, обязав Бугаевский сельсовет возобновить Музыку путем немедленного заключения трудового договора и выплатить ей среднемесячный заработок в сумме почти 71 тыс. грн. В сельсовете подали на апелляцию. Заседание состоится 28 марта.

Хотя большинство работников детсада были против, Музыку все же вернули на должность заведующей. Пока ей выплатили отпускные за остаток отпуска до увольнения.

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В мае 2018 года Музыка уволила воспитательницу Виту Черешньовську через 3 фотографии в купальнике в соцсети. На первом фото воспитательница позировала в купальнике на корабле вместе с мужем. На втором была в бассейне. Ее обвинили в том, что это вообще не ее муж. Последнее фото сделали на праздновании Нового года, где Черешневская держала бокал вина.