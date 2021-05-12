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среда, 12 мая 2021 13:11

"Затащили в машину. Пригрозил ножом" - в столице прощаются с руководителем цыганского театра

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&quot;Затащили в машину. Пригрозил ножом&quot; - в столице прощаются с руководителем цыганского театра
В Киев Игорь Крикунов переехал в начале 1980-х. Сначала был актером музыкально-драматического театра "На Подоле". Цыганский театр "Романс" основал в 1993 году. Фото: Facebook

Сегодня в цыганском театре "Романс" в Киеве прощаются с его художественным руководителем Игорем Крикуновым. Умер 11 мая от осложнений после коронавируса. Ему было 67 лет.

После окончания Щукинского училища в Москве Игорь Крикунов был актером московского цыганского театра "Ромэн". Работал там 13 лет. В Киев переехал в начале 1980-х. Сначала был актером музыкально-драматического театра "На Подоле". Цыганский театр "Романс" основал в 1993 году.

"В конце 1990-х ставил спектакль "Цыганская муза" по поэме Лины Костенко. Перед постановкой решил с ней встретиться. Купил букет роз. В квартиру меня впустил ее муж, попросил подождать в коридоре. Я час просидел, а она не вышла. А потом врывается: "Сколько можно под дверью стоять? Ко мне цыгане пришли, все должно кипеть, бурлить". Говорю: "Да я пришел к вам знакомиться. Бурлить позже начну". Лина Васильевна обняла розы и дала добро на постановку. После премьеры сказала: "Для Крикунова я всегда дома", - рассказывал Игорь Николаевич Gazeta.ua.

Снялся в семи лентах. В частности, в фильмах "Цыганка Аза" и "Бешеная свадьба 3". Жил в браке с артисткой 62-летней Людмилой Крикуновой. Воспитали двоих детей. Дочь Жанна - актриса, сын Александр - предприниматель.

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"О том, что выйду замуж за Игоря, знала за два года до встречи. Как-то по телевизору транслировали "Голубой огонек" с его участием. Тетя положила мне руку на плечо и сказала: "Запомни этого человека. Он - твоя судьба". Весной 1974 года пошла на Бессарабский рынок. Заметила, что за мной следят трое цыган. На Крещатике они остановили свадебную "Волгу" с куклой на капоте. Затащили меня в машину и привезли в отель "Славутич" . Я пыталась выпрыгнуть. Игорь пригрозил ножом: "Не противься своей судьбе". Свадьбу гуляли неделю. Денег на кольца не было. Когда шли в загс, Игорь наломал красной рябины. Нанизал ягоды на нить, вышли два обручальных кольца и браслет. До сих пор их храним", - рассказала Людмила Крикунова.

Британский актер 55-летний Пол Риттер умер от опухоли мозга. В последние минуты рядом с ним были жена Полли, сыновья Фрэнк и Ной. Пол Риттер снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Самые известные - "Квант милосердия", "Гарри Поттер и Принц-полукровка", "Инферно". В сериале "Чернобиыль" он исполнил роль одного из главных антагонистов — инженера Анатолия Дятлова. Сериал получил премию "Золотой глобус" и три - "Эмми".

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