Звезда сериала "Чернобыль" умер от опухоли мозга

Британский актер 55-летний Пол Риттер умер от опухоли мозга. В последние минуты рядом с ним были родные - жена Полли, сыновья Фрэнк и Ной.

"Он был очень умным, добрым и веселым. Его будет очень не хватать", — сказал агент актера, передает The Guardian.

Автор: gettyimages Пол Риттер снялся более чем в 40 фильмах. В сериале "Чернобыль" он исполнил роль одного из главных антагонистов - инженера Анатолия Дятлова

Пол Риттер снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Самые известные: "Квант милосердия", "Гарри Поттер и Принц-полукровка", "Инферно". В сериале "Чернобиыль" он исполнил роль одного из главных антагонистов — инженера Анатолия Дятлова. Сериал получил премию "Золотой глобус" и три - "Эмми".

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Саундтрек "Вечная память" к американскому сериалу "Чернобыль" помог создать львовский мужской хор "Гомін". Музыку к главному саундтреку написала исландский композитор Хильда Гуднадоттир. Реализовать проект помог украинец - продюсер Андрей Пидкивка, который последние 25 лет живет в США.