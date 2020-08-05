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среда, 05 августа 2020 16:11

В сериале "Чернобыль" звучит украинский хор

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В сериале &quot;Чернобыль&quot; звучит украинский хор
Для создания композиции нужен был низкий тембр голоса, поэтому Пидкивка выбрал хор "Гомін". Фото: кадр из сериала "Чернобыль"

Саундтрек "Вечная память" к американскому сериалу "Чернобыль" помог создать львовский мужской хор "Гомін".

Об этом сообщает "Голос Америки".

Музыку к главному саундтреку написала исландский композитор Хильда Гуднадоттир. Реализовать проект помог украинец - продюсер Андрей Пидкивка, который последние 25 лет живет в США.

"Мне было невероятно приятно, что НВО обратились в мою компанию, которую я создал в США несколько лет назад. Проект удалось выполнить очень быстро и все было записано за несколько часов", - отметил продюсер.

Для создания композиции нужен был низкий тембр голоса, поэтому Пидкивка выбрал хор "Гомін". Запись саундтрека проходила в церкви, поскольку надо было аутентичное звучание.

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"Как голоса звучали в церкви, так же естественно потом это все наложилось на картину", - добавил продюсер Пидкивка.

Сериал "Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал. Это произошло во время проведения онлайн-церемонии награждения победителей в области телевидения британской киноакадемией BAFTA. Об этом сообщила пресс-служба BAFTA в Twitter.

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