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суббота, 03 августа 2019 13:12

Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского

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Автор: pravda.com.ua
  По просьбе сотрудников УГО депутаты "Слуги народа" вынуждены были снять обувь.
По просьбе сотрудников УГО депутаты "Слуги народа" вынуждены были снять обувь.

Перед приездом президента Владимира Зеленского в Трускавце ввели усиленные меры безопасности.

В отеле Rixos, где сегодня ждут главу государства, установили рамочные детекторы, позволяющие выявить металлические предметы. Новоизбранных депутатов от "Слуги народа", которые прибыли в отель, работники УГО даже просят разуться.Сообщает Украинская правда.

Центр Трускавца тоже активно готовят к приезду президента. В частности, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов.

Визит Владимира Зеленского в Трускавец Львовской области назначен на 3 августа. Информацию подтвердили в областной государственной администрации и в партии "Слуга народа".

pravda.com.ua
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Дата
03
августа

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