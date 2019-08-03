Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского

Автор: pravda.com.ua По просьбе сотрудников УГО депутаты "Слуги народа" вынуждены были снять обувь.

Перед приездом президента Владимира Зеленского в Трускавце ввели усиленные меры безопасности.



В отеле Rixos, где сегодня ждут главу государства, установили рамочные детекторы, позволяющие выявить металлические предметы. Новоизбранных депутатов от "Слуги народа", которые прибыли в отель, работники УГО даже просят разуться.Сообщает Украинская правда.

Центр Трускавца тоже активно готовят к приезду президента. В частности, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов.

Визит Владимира Зеленского в Трускавец Львовской области назначен на 3 августа. Информацию подтвердили в областной государственной администрации и в партии "Слуга народа".