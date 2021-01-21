Заснеженный Чернобыльский заповедник поразил невероятными видами

С начала 2021 всю Украину покрыло снегом. Не стал исключением и Чернобыльский заповедник.

С высоты птичьего полета его бескрайние леса и водоемы напоминают новогоднюю сказку. Доказательством является фото на странице в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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14 января температура там начала стало снижаться. В то же время выпал снег. Даже днем не было оттепели. Река Припять и местные озера покрылись льдом.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльском заповеднике обнаружили стадо одичавших коров. Заметили их на окраине села Лубянка. Специалисты подсчитали численность когда-то домашнего крупного рогатого скота. Отмечают, что состояние всех животных хорошее. Снежную и морозную погоду они переживают успешно. У главного быка, правда, есть проблемы с правым глазом.