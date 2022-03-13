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воскресенье, 13 марта 2022 15:18

Спецтема: Война России против Украины

Защитники Киева готовы: каждый российский танк встретит украинский джавелин
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Военные проверили готовность позиций защитников столицы к встрече с врагом
Фото: Сухопутные войска ВС Украины
Военные проверили готовность позиций защитников столицы к встрече с врагом
Военные проверили готовность позиций защитников столицы к встрече с врагом
Военные проверили готовность позиций защитников столицы к встрече с врагом
Военные проверили готовность позиций защитников столицы к встрече с врагом

Военные проверили готовность позиций защитников столицы к встрече с врагом.

На южном направлении пригород столицы подразделения сил обороны продолжают обустраивать фортификационные и инженерные сооружения для возможности достойно и неожиданно встретить российского оккупанта, написали на официальной странице в Фейсбуке Сухопутные войска ВС Украины.

Командиры подразделений обсудили с командующим обороной Киева генерал-полковником Александром Сырским варианты усиления позиций и подготовку к вероятным действиям врага.

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"Несмотря на все свои неудачи в атакующих действиях, российско-оккупационные войска не прекратят попыток осаждать столицу. Мы этого им не позволим сделать. Здесь каждый российский танк встретит свой украинский джевелин", - сказал генерал-полковник Александр Сырский.

Киев полностью подготовился к возможной блокаде оккупантами. В столице уже сформировали двухнедельный запас необходимых продуктов питания для оставшихся в городе двух миллионов киевлян, сообщают в КГГА. Кроме того, местный бизнес и власти пытаются наладить работу магазинов и аптек, сохранив доступные цены на товар.

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