Киев подготовился к возможной блокаде

Киев готов к двухнедельной блокаде. Фото: kiyavia.com

Киев полностью подготовился к возможной блокаде оккупантами.

В столице уже сформировали двухнедельный запас необходимых продуктов питания для оставшихся в городе двух миллионов киевлян, сообщают в КГГА.

Кроме того, местный бизнес и власти пытаются наладить работу магазинов и аптек, сохранив доступные цены на товар.

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"Также киевлянам выплачиваются зарплаты и пенсии, поэтому просим по возможности не только покупать все необходимое в магазинах, но и оплачивать коммунальные услуги, которые предоставляются в полном объеме. А также помогайте другим", - говорят столичные чиновники.

Территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники, пытавшейся прорваться в столицу. 112-я отдельная бригада с помощью "Стугны" взорвала танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль.