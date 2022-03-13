Киевская терроборона взорвала вражескую колонну. Убежать никому не удалось

Территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники. Фото: t.me/operativnoZSU

Территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники, пытавшейся прорваться в столицу.

"112-я отдельная бригада с помощью "Стугны" взорвала танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль", - сообщили в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

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"Стугна" - украинская противотанковая управляемая ракета, предназначенная для стрельбы танком Т-55 и противотанковой пушкой МТ-12 "Рапира" по бронетехнике, в том числе оборудованной динамической защитой, а также по зависшим вертолётам.

Николаевский гвардиец пулеметным огнем уничтожил вражеского снайпера с километрового расстояния. Накануне бойцы областной стражи разоблачили место вражеского снайпера недалеко от международного аэропорта, где велись боевые действия. Там найден переносный зенитно-ракетный комплекс и личные вещи. Снайпер выстрелами несколько суток не давал покоя нашим бойцам.