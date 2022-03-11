Нацгвардиец "снял" снайпера оккупантов с километрового расстояния

Нацгвардиец уничтожил вражеского снайпера с расстояния в 1000 м.Фото:facebook.com/NGU

Николаевский гвардиец пулеметным огнем уничтожил вражеского снайпера с расстояния в 1 километр.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

"На территории одного из николаевских предприятий неподалеку передовых позиций украинских защитников был замечен вражеский снайпер, который уже не первые сутки не давал покоя нашим бойцам. Точным пулеметным огнем один из гвардейцев уничтожил стрелка, находившаяся на дистанции более 1000 метров", - отмечается в сообщении.

Вчера бойцы Николаевской областной стражи разоблачили койку - место вражеского снайпера - недалеко от международного аэропорта, где велись боевые действия. Там найден переносный зенитно-ракетный комплекс и личные вещи.

Оккупанты попытались захватить аэропорт в Николаеве 7 марта, но украинские защитники вернули контроль над объектом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байрактары и Стингеры "поджарили" самолеты и колонны врага - детали

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.