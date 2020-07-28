Зарплаты в июне резко увеличились - Госстат

В Украине выросли заработные платы. Фото: Reuters

В июне средняя зарплата штатного работника предприятий и учреждений в Украине выросло почти на 10% выросла по сравнению с прошлым месяцем.

Так, средняя номинальная зарплата составила 11579 грн, что в сравнении с маем больше на 9,8% (10 542 грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как отмечается, реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2020 выросла на 4,8%, а номинальная - на 7,4%.

"Высшая начисленная зарплата в июне была в Киеве - 16393 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 9504 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11 000 грн", - сказано в сообщении.

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В ведомстве сообщают, что самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 19 324 грн, а самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 5207 грн. Там заработные платы за месяц выросли на 35,2%.

В Украине продолжительность рабочего дня не может превышать 40 часов в неделю. В то же время для каждого предприятия и категорий работников рабочее время может отличаться. Это зависит от характера производства, условий производства.