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четверг, 02 января 2020 15:18

Зарплату учителям в этом году поднимут на 9%

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Зарплату учителям в этом году поднимут на 9%
Выплату получат 73,9 тыс педагогов Фото: Високий Замок

Заработные платы педагогов в этом году вырастут на 9%.

Такую динамику зафиксировали в Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Молодой учитель, который зарабатывает 5,4 тыс грн в месяц, получать 5,9 тыс грн, а зарплата опытного учителя со стажем 30 лет возрастет с 8,18 тыс грн до 8,9 тыс грн.

Планируется выплата поддержки молодых учителей. Учителя со стажем до 10 лет получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов. Всего почти 21 тыс грн.

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Выплату получат 73,9 тыс педагогов.

В бюджете следующего года заложили денежную поддержку учителям, которые не имеют званий и работают в профессии до трех лет.

— В начале карьеры будут получать низкую зарплату 4173 грн. Это заставляет их уходить из школы, — говорит Анна Новосад, 29 лет, министр образования и науки Украины. — Если значительно повышать плату, необходимо делать это для всех. Сейчас это невозможно. Поэтому мы заложили инструмент поддержки именно молодых педагогов в форме единовременной ежегодной выплаты 10 прожиточных минимумов. Это более 20 тысяч гривен.

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