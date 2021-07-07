Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня

Компания устроила пикник возле памятника Неизвестному матросу. Фото: скриншот с видео

В Одессе возле Вечного огня неизвестные открыто целовались и обнимались, а на пламени мемориала готовили пищу.

Инцидент произошел 6 июля на памятнике Неизвестному матросу. Видео с места происшествия обнародовал Центр интегрированной системы видеонаблюдения Одессы.

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У мемориала стояли семь человек. Некоторые из компании пили пиво. Один из мужчин держал предмет, похожий на шампур, над огнем.

К людям подошел работник Муниципальной стражи. Но они не реагировали на замечания и остались на месте. Впоследствии компания все же ушла от мемориала.

В Киеве мужчина совершил надругательство над государственным флагом Украины. Инцидент произошел у административного здания Дирекции молодежного павильона "Киевская роза" Центрального парка культуры и отдыха на ул. Михаила Грушевского. После акта вандализма, который зафиксировала камера, неизвестный бросил флаг на землю. Мужчину разыскали и задержали.