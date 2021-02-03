Заработная плата: кто в Украине получает 60 тыс. грн в месяц

В Украине айтишники получают более 60 тыс. Грн заработной платы. Фото: www.telegraf.in.ua

На заработную плату выше 60 тыс. грн в месяц в Украине могут претендовать ІТ-тишники, которые владеют языками программирования С ++ и Java. Почти все высокооплачиваемые вакансии только для программистов.

Зарплаты в Киеве значительно выше, чем в регионах. В среднем C ++ developer зарабатывает 65 тыс. грн, а в столице - 85 тыс. грн, об этом говорится в данных статистики кадрового портала work.ua.

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Кому платят больше всех:

- C ++ developer - 65 тыс. грн;

- Java developer - 65 тыс. грн;

- Game developer - 57,9 тыс. грн;

- Team leader - 57,5 тыс. грн;

- Net-программист - 55 тыс. грн;

- DevOps engineer - 55 тыс. грн;

- Angular разработчик - 51 тыс. грн;

- Mobile developer - 50 тыс. грн;

- Python-программист - 50 тыс. грн;

- Magento developer - 49 тыс. грн;

- SQL-программист - 45 тыс. грн;

- C # Developer - 45 тыс. грн;

- IOS developer - 44,5 тыс. грн;

- Back end программист - 42,5 тыс. грн;

- Full stack developer - 40,5 тыс. грн.

Среди популярных сфер меньше платят в гостинично-ресторанной сфере и туризме - в среднем чуть более 15 тыс. грн.

В Украине наиболее высокооплачиваемыми специалистами являются не только программисты. Высокую зарплату получают пилоты, директора и менеджеры. Одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Украине - пилот. В среднем он зарабатывает 50 тыс. грн в месяц.