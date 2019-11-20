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среда, 20 ноября 2019 05:48

Заработал закон о штрафах за перевозку детей без автокресел

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Заработал закон о штрафах за перевозку детей без автокресел
Начал работать закон о перевозке детей. Фото: ТСН

20 ноября в Украине вступает в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел.

Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" № 224-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 октября 2019 года, дополняет ст.121 кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн).

Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн)

Закон возлагает на органы Национальной полиции обязанность рассматривать дела об админправонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.

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Закон вступил в силу в среду, поскольку о вторник был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

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