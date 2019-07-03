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среда, 03 июля 2019 14:35

Жара отступает: когда украинцам ждать прохлады

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Жара отступает: когда украинцам ждать прохлады
Украинцов предупреждают о похолодании. Фото: www.golos.com.ua

4 июля температура воздуха в Украине не поднимется выше 30 градусов тепла.

На всей части Украины, кроме юга, будет без осадков - сообщили в Укргидрометцентре.

"Облачно. В южной части местами кратковременные дожди, грозы и шквалы 15-20 м / с, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.

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Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 8-13 °, на побережье морей 15-20 °; днем 19-24 °, на юге и востоке страны 25-30 °.

В среду, 3 июля, в Украине ожидается солнечная погода с комфортным температурным режимом.

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Дата
03
июля

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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