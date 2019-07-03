В Украину пришел антициклон Winnie: какой погоды ждать

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2358
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1710
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1647
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3466
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2340
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 729
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1665
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25020
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
20
7
5
3
4
Sea Breeze-2019: показали участников масштабных учений
Sea Breeze-2019: показали участников масштабных учений
Дорогу, похожую на Марс, перекрыли акцией протеста - фото
Дорогу, похожую на Марс, перекрыли акцией протеста - фото
В &quot;Борисполе&quot; открыли капсульный хостел
В "Борисполе" открыли капсульный хостел
Украинские пляже атаковали морские блохи
Украинские пляже атаковали морские блохи
Против диверсий и теракта: показали 3-уровневый защиту Арсенала после масштабных взрывов
Против диверсий и теракта: показали 3-уровневый защиту Арсенала после масштабных взрывов
Видео
Все видео
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Выступление Порошенко забросали дымовыми шашками
Выступление Порошенко забросали дымовыми шашками
HBO раскрыл несколько секретов сериала "Чернобыль"
HBO раскрыл несколько секретов сериала "Чернобыль"
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 441
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1665
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1638
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2178
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11160
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 828
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 07:26

В Украину пришел антициклон Winnie: какой погоды ждать

  Комментировать
В Украину пришел антициклон Winnie: какой погоды ждать
В Украине удержится солнечная погода с комфортной температурой воздуха. Фото - Ракурс

В среду, 3 июля, в Украине ожидается солнечная погода с комфортным температурным режимом.

Столбики термометров покажут +23 +28 градусов, на Западе +21 +26 градусов. Жара еще задержится на юге, а также в Луганской и Донецкой областях, +28 +33 градуса. Однако уже 4 июля и там станет прохладнее, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон с центром аж за Ирландией и с симпатичным именем Winnie обеспечит нам сухую погоду практически повсеместно, разве в Карпатах местами возможные местные дожди", - рассказала синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожарная тревога: синоптики назвали опасные регионы

В Киеве в среду будет ​​24 + 26 градусов. Возможен дождь.

4-5 июля в Украине посвежеет еще на несколько градусов.

В августе проливных дождей станет больше. На них стоит рассчитывать 2-4 августа. С 16 августа жара постоянно будет чередоваться с дождями. При таких температурных качелях следует остерегаться бурь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину пришел антициклон Winnie: какой погоды ждать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Изобретение немца напоминал велосипед

Самое читаемое
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 106676
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 26978
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 26451
&quot;Пусть привыкает&quot;: в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
 1 Просмотров: 11322
Фото уничтоженного &quot;Хаммера&quot;, в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
8
 Просмотров: 10107
Общество
На какие знаки ждет безоблачное будущее - астролог дал прогноз на 3 июля
На какие знаки ждет безоблачное будущее - астролог дал прогноз на 3 июля
 Просмотров: 387
Sea Breeze-2019: показали участников масштабных учений
Sea Breeze-2019: показали участников масштабных учений
20
 1 Просмотров: 3096
Появился украинский визовый центр в Австралии
Появился украинский визовый центр в Австралии Просмотров: 135
Дорогу, похожую на Марс, перекрыли акцией протеста - фото
Дорогу, похожую на Марс, перекрыли акцией протеста - фото
7
 Просмотров: 603
400 кг кокаина собирались переправить через Украину
400 кг кокаина собирались переправить через Украину Просмотров: 153
Больше всего комментируют
12
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
11
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
11
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
9
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
Голосов: 41077
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua