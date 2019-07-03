В Украину пришел антициклон Winnie: какой погоды ждать

В Украине удержится солнечная погода с комфортной температурой воздуха. Фото - Ракурс

В среду, 3 июля, в Украине ожидается солнечная погода с комфортным температурным режимом.

Столбики термометров покажут +23 +28 градусов, на Западе +21 +26 градусов. Жара еще задержится на юге, а также в Луганской и Донецкой областях, +28 +33 градуса. Однако уже 4 июля и там станет прохладнее, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон с центром аж за Ирландией и с симпатичным именем Winnie обеспечит нам сухую погоду практически повсеместно, разве в Карпатах местами возможные местные дожди", - рассказала синоптик.

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В Киеве в среду будет ​​24 + 26 градусов. Возможен дождь.

4-5 июля в Украине посвежеет еще на несколько градусов.

В августе проливных дождей станет больше. На них стоит рассчитывать 2-4 августа. С 16 августа жара постоянно будет чередоваться с дождями. При таких температурных качелях следует остерегаться бурь.