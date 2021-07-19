Жара отступает: где сегодня ждать желаемого похолодание

В понедельник, 19 июля, на большей части территории Украины пройдут дожди. Осадки прогнозируют в западных, северных и части центральных областей. Кроме того, на Западе будет ощутимое снижение температуры, но на Востоке и Юге жара продержится. Воздух там прогреется до +36°С.
Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, будет преобладать сегодня в областных центрах.
В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью 19°С, днем +30°С, ливень.
Во Львове в понедельник ясно. Ночью 14°С, днем +25°С, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью 16°С, днем +27°С, гроза.
В Ровно в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +15°С, днем +26°С, гроза.
В Тернополе 19 июля ночью будет +15°С, днем +25°С, ливень.
В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью 16°С, днем +25°С, ливень.
В Ивано-Франковске сегодня будет облачно, ночью 16°С, днем +24°С, ливень.
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В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +17°С, днем +27°С, ливень.
В Виннице сегодня будет +17°С ... +28°С, ясно, ливень.
В Житомире в понедельник будет ночью 17°С, днем +26°С, дождь с грозой.
В Черкассах сегодня будет облачно, ночью 19°С, днем +33°С, ливень.
В Кропивницкому температура ночью будет +19°С, днем +33°С, небольшой дождь.
В Полтаве сегодня температура воздуха +21 ... 33°С, переменная облачность.
В Одессе 19 июля - почти безоблачно, температура ночью 22°С, днем +33°С.
В Херсоне в понедельник ночью 22°С, днем +36°С, ясно и безоблачно.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +22°С, днем +35°С.
В Запорожье сегодня температура ночью 22°С, днем +34°С, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +19 ... 32°С, переменная облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 21°С, днем +33°С.
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В Днепре температура ночью будет +21°С, днем +34°С, почти безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +21 ... 34°С.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью 20°С, днем +35°С.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью 22°С, днем +36°С.
Ближайшую неделю в Украине будет держаться жаркая погода. Температура днем достигнет +37°С, ночью +24°С. Прохладнее будет на Западе и в Киеве. Там столбики термометров будут подниматься до +34°С днем и +22°С ночью.
По прогнозу Укргидрометцентра, спасать украинцев от солнца будут кратковременные дожди с грозой. Осадки прогнозируют в западных, северных и центральных регионах.
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