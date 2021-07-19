Жара отступает: где сегодня ждать желаемого похолодание

В Украину придет похолодание. Фото: pixabay.com

В понедельник, 19 июля, на большей части территории Украины пройдут дожди. Осадки прогнозируют в западных, северных и части центральных областей. Кроме того, на Западе будет ощутимое снижение температуры, но на Востоке и Юге жара продержится. Воздух там прогреется до +36°С.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью 19°С, днем ​​+30°С, ливень.

Во Львове в понедельник ясно. Ночью 14°С, днем ​​+25°С, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 16°С, днем ​​+27°С, гроза.

В Ровно в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +15°С, днем ​​+26°С, гроза.

В Тернополе 19 июля ночью будет +15°С, днем ​​+25°С, ливень.

В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью 16°С, днем ​​+25°С, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачно, ночью 16°С, днем ​​+24°С, ливень.

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В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +17°С, днем ​​+27°С, ливень.

В Виннице сегодня будет +17°С ... +28°С, ясно, ливень.

В Житомире в понедельник будет ночью 17°С, днем ​​+26°С, дождь с грозой.

В Черкассах сегодня будет облачно, ночью 19°С, днем ​​+33°С, ливень.

В Кропивницкому температура ночью будет +19°С, днем ​​+33°С, небольшой дождь.

В Полтаве сегодня температура воздуха +21 ... 33°С, переменная облачность.

В Одессе 19 июля - почти безоблачно, температура ночью 22°С, днем ​​+33°С.

В Херсоне в понедельник ночью 22°С, днем ​​+36°С, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +22°С, днем ​​+35°С.

В Запорожье сегодня температура ночью 22°С, днем ​​+34°С, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +19 ... 32°С, переменная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 21°С, днем ​​+33°С.

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В Днепре температура ночью будет +21°С, днем ​​+34°С, почти безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +21 ... 34°С.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью 20°С, днем ​​+35°С.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью 22°С, днем ​​+36°С.

Ближайшую неделю в Украине будет держаться жаркая погода. Температура днем достигнет +37°С, ночью +24°С. Прохладнее будет на Западе и в Киеве. Там столбики термометров будут подниматься до +34°С днем ​​и +22°С ночью. По прогнозу Укргидрометцентра, спасать украинцев от солнца будут кратковременные дожди с грозой. Осадки прогнозируют в западных, северных и центральных регионах.