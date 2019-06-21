Жара не отступает: синоптики советуют запасаться водой

Падение температуры прогнозируют не раньше 26 июня. ФОТО: GoGetNews

К концу недели будет только жара будет только расти.

"Температура воздуха днем будет достигать + 30 + 36 градусов. На Западе с 22-го июня будет немного свежее, + 24 + 29 градусов ", - сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В западных областях 21-го июня будут грозовые дожди с градом и шквалами ветра.

Ливни могут распространиться на Житомирскую, Винницкую и в Одесскую область.

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В Киеве 21-го июня будет сохраняться жара, + 31 + 33 градуса и будет сухо.

Ближайший дождь в столице ожидается 24 июня.

Преимущественно сухая погода и 36-градусная жара ожидается в Украине в конце недели.