Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз

13-15 августа в Украине будет царить комфортная летняя погода. Столбики термометров в большинстве областях не будут переходить границу в + 29°C. Жарче будет на Юге. Там воздух прогреется до + 31°C. Дожди также отступят. Небольшие осадки возможны только на Востоке.
Однако погода изменится с 16 августа, прогнозируют в Укргидрометцентре. Температура поднимется до + 32°C. На Западе, Севере и Центре будут идти грозовые дожди.
Gazeta.ua предлагает узнать детальный прогноз погоды на ближайшие семь дней.
ЗАПАД
13 августа - облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха днем +23...28°C, ночью +12...17°C.
В Карпатах сухо. Температура днем +16...21°C, ночью +8...13°C.
14 августа - малооблачно. Сухо. Днем +22...27°C, ночью +9...14°C.
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15 августа - облачно с прояснениями. Без осадков. Среди дня +24...29°C, ночью +11...16°C.
ВОСТОК
13 августа - облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра до 10 м/с. Температура днем +24...29°C, ночью +14...19°C.
14 августа - переменная облачность. Дожди с грозами будут ночью на Луганщине. Температура днем +22...27°C, ночью +12...17°C.
15 августа - облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 10 м/с. Среди дня +24...29°C, ночью +12...17°C.
ЦЕНТР
13 августа - переменная облачность. Сухо. Днем +24...29°C, ночью +14...19°C.
14 августа - облачно с прояснениями. Без осадков. Температура днем +22...27°C, ночью +12...17°C.
15 августа - облачно с прояснениями. Сухо. Днем +24...29°C, ночью +12...17°C.
СЕВЕР
13 августа - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +24...29°C, ночью +13...18°C.
14 августа - переменная облачность. Сухо. Днем +24...29°C, ночью +12...17°C.
15 августа - переменная облачность. Без осадков. Днем +24...29°C, ночью +12...17°C.
ЮГ И КРЫМ
13 августа - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +24...29°C, ночью +14...19°C.
14 августа - переменная облачность. Сухо. Днем +24...29°C, ночью до + 18°C.
15 августа - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +26...31°C, ночью +13...18°C.
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КИЕВ
13 августа - переменная облачность. Без осадков. Днем +26...28°C, ночью до +18°C.
14 августа - облачно с прояснениями. Сухо. Днем +26...28°C, ночью +15...17°C.
15 августа - переменная облачность. Без осадков. Днем +26...28°C, ночью +15...17°C.
ОРИЕТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 16 - 19 АВГУСТА
16-17 августа - облачно с прояснениями. На Западе, Севере и Центре возможны грозовые дожди. Температура днем +27...32°C, на Западе +20...26°C. Ночью +15...20°C.
18-19 августа - переменная облачность. Дожди вероятные на Западе, Севере и Центре. Днем +27...32°C, ночью до +20°C.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В АВГУСТЕ ЗА 100 ЛЕТ
Самую низкую температуру, + 4,9°C, зафиксировали 13 августа 1987 года во Львове. Наивысшую, + 38°C, 1951-го в Донецке.
Шквальный ветер был в Коломак на Харьковщине 13 августа 1994 года. Достигал скорости 31 м/с.
Крупный град выпал 13 августа 1986-го на Тернопольщине. Достигал в диаметре 40 мм.
Ливень прошла 13 августа 2011 года в Яремче Ивано-Франковской области. Выпало 30 мм осадков в час.
Сильные дожди с градом и шквальным ветром накрыли Украину 6-8 августа. Больше всего от непогоды пострадали Харьковская, Одесская, Хмельницкая, Запорожская области.
Утром 7 августа обильный град выпал в Харькове. Побил цветы на клумбах. В поселке Кирилловка на Запорожье ливень затопил базы отдыха и частные дома.
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