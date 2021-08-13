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пятница, 13 августа 2021 10:01

Мощный ливень затопил Крым: жителей могут эвакуировать

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Мощный ливень затопил Крым: жителей могут эвакуировать
Керчь затопило после сильного дождя. Фото: ТАСС

В Керчи, в оккупированном Россией Крыму, затопило улицы после ночного дождя.

Транспортное движение парализовало, пишет "РИА Новости".

Утром, 13 августа, на линию не вышел электротранспорт. Городские автобусы изменили курсирование.

Местные власти призвали жителей воздержаться от поездок и остаться дома из-за последствий наводнения. Просят убрать автомобили с низинных участков города из-за угрозы затопления.

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Метеорологи объявили об усилении осадков. Возможен разлив реки Мелик-Чесме.

Жителей Керчи могут эвакуировать. Им сообщили, чтобы они подготовили документы, лекарства, запасы продовольствия.

Также у восточного побережья Крыма ожидаются волны высотой до 2 м, заявило местное МЧС.

После борьбы с лесными пожарами Турцию заливает сильными дождями. Населенные пункты вдоль Черноморского побережья затопило. В некоторых районах наводнение вызвало оползни. Сильные ливни прошли на севере страны 10 и 11 августа. Больше всего залило провинции Карабюк, Кастамону, Синоп и Айдын, где исчезла 80-летняя женщина.

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Дата
13
августа

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