Жара и грозы: чего ждать от погоды в воскресенье

В воскресенье, 22 июля, в большинстве областей страны пройдут дожди с грозами. Максимальная температура воздуха достигнет отметки +30 ° С. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе дождь с грозой, днем температура воздуха будет держаться на уровне от +24 до +27. На востоке тоже пройдут грозовые дожди, днем от +25 до +28. Такая же погода ожидается в центральной части страны. Днем воздух прогреется до + 28 ° С.

На севере синоптики прогнозируют дожди, температура воздуха днем 24-27 ° С. На юге ожидается солнечная погода, без осадков. В регионе температура воздуха составит + 27-30 ° С.

В Киеве ожидается дождь, днем от +24 до +26 ° С.

Автор: Укргидрометцентр

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22 июля 2017 киевляне пережили теплую ночь за 137 лет метеорологических наблюдений в столице. Тогда температура ночью не опустилась ниже 22,7 ° С.