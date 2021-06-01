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вторник, 01 июня 2021 12:35

Жара до +40°С: каким в Украине будет лето

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Жара до +40°С: каким в Украине будет лето
Лето не может быть холодным. Фото: pixabay.com

Лето в Украине будет в этом году довольно жарким. Температура воздуха может достигать +40°С.

Хотя в ближайшие дни будет преобладать прохладная дождливая погода, температура летом существенно повысится. Это произойдет после первой декады июня, сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, пишет "Радио Свобода".

"Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние 20 лет, то получается, что лето не может быть холодным. Начиная с июня, а особенно в июле и августе температура воздуха будет значительно выше нормы. Длительное время она будет достигать 30-35 градусов тепла, а в отдельные дни даже до плюс 40. Поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", – сказал он.

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Ежегодно в Украине и мире отмечают День защиты детей. Праздник основали, чтобы привлечь внимание к проблемам и правам ребенка. В этот день организуют ярмарки, фестивали, выставки и различные развлекательные мероприятия. Также проводят акции и митинги по защите детских прав.

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