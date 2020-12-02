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среда, 02 декабря 2020 17:51

Запустили услугу обмена водительского удостоверения: как воспользоваться

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В Киеве запустили новую услугу - обмен водительского удостоверения.

Это пилотный проект, запущенный ГП "Документ", говорится на сайте предприятия.

"Во время обмена водительского удостоверения, полученного впервые, до истечения срока его действия лицу выдается новое удостоверение, которое считается выданным впервые, с указанием срока действия удостоверения, подлежащего обмену", - отметили в сообщении.

Автор: liga.net
  В Киеве запустили услугу по обмену водительского удостоверения
В Киеве запустили услугу по обмену водительского удостоверения

Обмен водительского удостоверения возможен:
- в случае непригодности его для дальнейшего использования - испорченное, записи не читаются т.д.;
- в случае изменения персональных данных владельца - фамилия, имя, отчество, пол;
- по желанию владельца с целью уточнения персональных данных латинскими буквами, изменения оцифрованного образа лица и т.д..

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Для обмена необходимо предоставить:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный номер;
- действительную медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством;
- имеющееся водительское удостоверение, документ, подтверждающий смену фамилии, имени в случае изменения личных данных.

Водительское удостоверение печатается на месте и выдается сразу после оформления. Срок действия нового удостоверения - 30 лет. Воспользоваться услугой можно только в Киеве в ТРЦ "Универмаг "Украина", пишет "Интерфакс-Украина".

В Украине разработали геокалькулятор, который позволяет отслеживать знаки и объекты на дорогах.

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02
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