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вторник, 24 ноября 2020 12:02

Запуск э-больничного перенесли на 2021 год

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Запуск э-больничного перенесли на 2021 год
Каждый врач, который будет выдавать больничный, должен подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Фото: pixabay

Э-больничные, которые должны были запустить в Украине в апреле этого года, заработают с 2021-го.

Запуск э-больничных позволит не только отменить больничный как бумажную справку, что является элементом бюрократии, но и экономить время врачей и пациентов, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "Украинськая правда".

"Кроме того, это возможность быстро и эффективно оплачивать больничные без физических контактов, гарантировать обоснованность выплат и экономить государственные средства", - сообщил Федоров.

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Он утверждает, что электронные больничные будут сразу в электронном виде, ничего дублировать не нужно.

"Это будет обычная форма в онлайн-системе, заполнение которой будет занимать несколько минут. После этого подписанный электронной подписью документ автоматически передается в другие государственные органы для выплат", - добавил министр.

По словам заместителя министра социальной политики Олега Коваля, каждый врач, который будет выдавать больничный, должен подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Далее информация через реестр в Пенсионном фонде автоматически будет передаваться в Фонд социального страхования, и там сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса.

"Больничный будет иметь фиксированный срок. В стране работают протоколы. Каждая болезнь в среднем имеет соответствующее количество дней для лечения. Например, определенной болезнью человек болеет 6 дней. Больничный открывается на 6 дней, и есть закрытым. Если человек выздоровел, он может не идти к врачу, чтобы закрыть больничный, а просто выходит на работу. Если же человек требует еще лечение, он обращается снова к врачу и в день закрытия предыдущего больничного открывается новый ", - добавил Коваль.

По его словам, это позволит отслеживать, больничный, который выдал профильный врач.

"У нас нередки случаи, когда врачи дают документы по болезнях, которые не соответствуют их профилю, а это - потенциальные коррупционные риски. Также мы сможем бороться и отслеживать потенциальные "схемы", когда "на больничный" идет половина сотрудников предприятия, которые фактически продолжают работать, но получают еще и выплаты из Фонда соцстрахования", - обьяснил Коваль.

Это ускорит процедуру получения страховых выплат, а также уменьшит мошенничество вокруг этой темы: раньше фейковые больничные покупали за 200-300 грн. Людям можно будет не посещать больницу отдельно, чтобы закрыть больничный.

Количество листов с оплачиваемыми больничными, которые оформляются в Фонде социального страхования Украины, выросло почти на 49% по сравнению с сентябрем 2020 года. Об этом сообщили в ведомстве. На протяжении октября ФССУ принял на оплату более 396 тыс. листов нетрудоспособности. Общая сумма составила 1,2 млрд грн.

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