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пятница, 03 декабря 2021 05:53

Запретят увольнять с работы беременных женщин

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Запретят увольнять с работы беременных женщин
Беременных перестанут увольнять. Фото: Сегодня

Правительство поддержало законопроект по усовершенствованию правового регулирования и запрету дискриминации работающих женщин во время беременности, родов и вскармливания ребенка.

Важно укрепить систему социально-трудовых гарантий наиболее уязвимых категорий женщин – беременных, недавно родивших женщин и ухаживающих за грудными детьми, соответствующее решение принято на очередном заседании.

Действующее трудовое законодательство содержит ряд устаревших норм, не отвечающих современным экономическим реалиям и ограничивающих трудовые права женщин.

Проектом закона предлагается:

запретить на уровне законодательства дискриминацию в трудовых отношениях по признаку беременности;

отменить ряд ограничений на труд женщин, что обеспечит им полноценную реализацию права на труд;

предоставить гарантии женщинам на период прохождения рекомендованных врачом медицинских обследований, проводимых в связи с беременностью (в том числе беременную будут освобождать от работы на время рекомендованных врачом медобследований, проводящих в связи с беременностью. На этот период за работницей будут сохраняться средние заработки);

усовершенствовать процедуру предоставления отпуска по беременности и родам с целью недопущения уменьшения послеродовой части этого отпуска.

Реализация законопроекта будет способствовать укреплению системы гарантий правовой защиты работающих женщин во время беременности, родов и вскармливания ребенка, родителей, объединяющих работу с семейными обязанностями, а также позволит имплементировать ряд международных трудовых стандартов в сфере охраны материнства.

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Беременные, которым вводят мРНК-вакцины, передают детям высокие уровни антител, говорится в исследовании. Эти данные могут помочь побудить большее количество женщин, чтобы пройти вакцинацию.

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Дата
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