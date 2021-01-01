Заполненность "ковидных больниц" снизилась - МОЗ

Коронавирусные больницы стали менее заполненными. Фото: Укринформ

Загруженность больниц, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, снизилась.

В Украине занято около 36,3% коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Николаевская область остается единственной, где занято больше половины мест в больницах – 50,2%, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины

Всего в Украине выделено 65 429 коек для больных Covid-19.

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За последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусом в Украине достиг 323,7 случаев на 100 тыс. населения, что в восемь раз выше базового уровня (40 новых случаев на 100 тыс. населения). Самый высокий уровень заболеваемости – в Запорожской (559,3) и Николаевской (503,1) областях, а также Киеве (499,1).