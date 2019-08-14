Записи НАБУ: Генпрокуратура просит отстранить от работы скандальных судей

Генпрокуратура просит отстранить судей Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и Ивана Шепитку. Фото: News

Генеральная прокуратура просит временно отстранить судей окружного административного суда города Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судью Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитку.

"В Высший совет правосудия поступили ходатайства заместителя Генерального прокурора о временном отстранении судей окружного административного суда города Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитки от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - сообщает пресс -центр судебной власти в Facebook.

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Как отмечается, рассмотрение указанных ходатайств назначено на 20 августа.

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. На записях фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, помощница нардепа Сергея Кивалова Антонина Славицкая.