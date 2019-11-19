"Запад не готов брать на себя ответственность за обещания Путина" - политолог про Нормандский формат

 
Ексклюзивы
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Просмотров: 297
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1278
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2061
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1710
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1188
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11484
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1512
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1125
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 6021
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1926
Фото
Все фото
4
3
6
5
6
Мороз наступает: синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры
Мороз наступает: синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры
На месте крупнейшего книжного рынка построят ТРЦ
На месте крупнейшего книжного рынка построят ТРЦ
&quot;Студмисс Украины 2019&quot; - показали самую красивую студентку
"Студмисс Украины 2019" - показали самую красивую студентку
Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью
Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью
В Украине начали устанавливать главные новогодние елки
В Украине начали устанавливать главные новогодние елки
Видео
Все видео
В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню достоинства и свободы
В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню достоинства и свободы
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Показали необычное видео закарпатских саламандр
ТСтало известно, где Россия передаст Украине корабли
ТСтало известно, где Россия передаст Украине корабли
Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Просмотров: 279
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1278
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2061
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1161
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 972
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 20:23

"Запад не готов брать на себя ответственность за обещания Путина" - политолог про Нормандский формат

  Комментировать
&quot;Запад не готов брать на себя ответственность за обещания Путина&quot; - политолог про Нормандский формат
Нового года будет понятно, что Нормандская встреча изжила себя. Фото: Укринформ

Ни одна из сторон Нормандской встречи не имеет компромиссного сценария, как закончить войну в Донбассе.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Виктор Небоженко.

"Россияне хотят втиснуть Украине разграбленный и пророссийский Донбасс. Мы со своей стороны не можем это допустить, ведь это будет предательством тысяч украинских солдат, которые погибли.
Нормандский формат превращается в пакетные переговоры. Кремль требует уступку за уступкой от украинской власти. Пока мы выполняли их требования, но так не будет продолжаться постоянно. Франция и Германия со своей стороны хотят максимально самоустраниться от решения проблемы. Желают быть арбитром, а не гарантом каких-то договоренностей. Эмманюэль Макрон или Ангела Меркель не готовы брать на себя ответственность за обещания Путина", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин и Меркель провели телефонные переговоры

По его словам, до Нового года будет понятно, что Нормандская встреча изжила себя.

"31 декабря заканчивается наш действующий транзитный контракт с РФ и перестает действовать Закон об особенностях самоуправления в ОРДЛО. Зеленский говорил, что его не будут продолжать. Путин будет давить на обе эти точки - потребует выгодного для него Закона о Донбассе - фактического внесения формулы Штайнмайера в Конституцию. Также захочет, чтобы Украина продолжила транзитный контракт лишь на год, в то время как нам нужно на 10. После этого заработает Северный поток-2 (газопровод в Германию из РФ в обход Украины. - Gazeta.ua). Украина сейчас находится в очень сложно в положении. Нужно воевать с агрессором не только на поле боя, но и противостоять по этим двум направлениям", - добавляет политолог.

Встреча Нормандской четверки запланирована на 9 декабря в Париже, сообщает Офис президента Украины. Дата и место саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России предложил французский президент Эммануэль Макрона. РФ подтвердила свое участие во встрече.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Запад не готов брать на себя ответственность за обещания Путина" - политолог про Нормандский формат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Для крестьян ввели штрафы

Художник стал миллионером

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 53839
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 28845
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 19999
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 17847
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 15084
Общество
Меджлис сделал важное заявление относительно крымскотатарской автономии
Меджлис сделал важное заявление относительно крымскотатарской автономии Просмотров: 18
Генпрокуратура расширила подозрение владельцу Burisma Злочевскому
Генпрокуратура расширила подозрение владельцу Burisma Злочевскому Просмотров: 198
Некоторые плохие черты украинцев возникли из Голодомора - историк рассказал, как трагедия 30-х влияет на нас сейчас
Некоторые плохие черты украинцев возникли из Голодомора - историк рассказал, как трагедия 30-х влияет на нас сейчас Просмотров: 657
Крымского сценария на территории НАТО не будет - Столтенберг
Крымского сценария на территории НАТО не будет - Столтенберг 1 Просмотров: 270
Черная пятница: что покупают и сколько тратят на распродажах
Черная пятница: что покупают и сколько тратят на распродажах Просмотров: 333
Больше всего комментируют
6
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
5
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
3
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
2
Украинских десантников атаковали с территории России: есть раненый
2
Оккупанты хотят снести храм ПЦУ. Епифаний призвал бороться.
Голосов: 47064
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua