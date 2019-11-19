"Запад не готов брать на себя ответственность за обещания Путина" - политолог про Нормандский формат

Нового года будет понятно, что Нормандская встреча изжила себя. Фото: Укринформ

Ни одна из сторон Нормандской встречи не имеет компромиссного сценария, как закончить войну в Донбассе.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Виктор Небоженко.

"Россияне хотят втиснуть Украине разграбленный и пророссийский Донбасс. Мы со своей стороны не можем это допустить, ведь это будет предательством тысяч украинских солдат, которые погибли.

Нормандский формат превращается в пакетные переговоры. Кремль требует уступку за уступкой от украинской власти. Пока мы выполняли их требования, но так не будет продолжаться постоянно. Франция и Германия со своей стороны хотят максимально самоустраниться от решения проблемы. Желают быть арбитром, а не гарантом каких-то договоренностей. Эмманюэль Макрон или Ангела Меркель не готовы брать на себя ответственность за обещания Путина", - считает эксперт.

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По его словам, до Нового года будет понятно, что Нормандская встреча изжила себя.

"31 декабря заканчивается наш действующий транзитный контракт с РФ и перестает действовать Закон об особенностях самоуправления в ОРДЛО. Зеленский говорил, что его не будут продолжать. Путин будет давить на обе эти точки - потребует выгодного для него Закона о Донбассе - фактического внесения формулы Штайнмайера в Конституцию. Также захочет, чтобы Украина продолжила транзитный контракт лишь на год, в то время как нам нужно на 10. После этого заработает Северный поток-2 (газопровод в Германию из РФ в обход Украины. - Gazeta.ua). Украина сейчас находится в очень сложно в положении. Нужно воевать с агрессором не только на поле боя, но и противостоять по этим двум направлениям", - добавляет политолог.

Встреча Нормандской четверки запланирована на 9 декабря в Париже, сообщает Офис президента Украины. Дата и место саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России предложил французский президент Эммануэль Макрона. РФ подтвердила свое участие во встрече.