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Заморозки задержатся. К "развлечениям" добавятся туманы: какой будет погода в Украине

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Заморозки задержатся. К &quot;развлечениям&quot; добавятся туманы: какой будет погода в Украине
5 октября и в течение всей недели практически повсеместно будет сухая погода. Ночью - заморозки. Днем - тепло и солнечно. Фото: pixabay.com

Антициклональная эпоха в Украине продолжается. Вот и завтра, 5 октября, и в течение всей недели практически повсеместно будет сухая погода.

Ночи остаются холодными, с периодическими заморозками. Днем максимально ожидается +12...16°C, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Какие-то облака периодически будут набегать. Но как прибегут, так и рассеются. Из немногочисленных октябрьских метеорологических развлечений для нас - туманы", - рассказала Диденко.

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Западная часть Украины получит от прилегающих теплых центрально- и восточноевропейских стран высшие градусы, +14...19°C, на Закарпатье +18...23°C.

Однако в западных областях возможны сильные порывы южного и юго-восточного ветра. Порывистый ветер также ожидается в Крыму и Приазовье.

В Киеве вторник, как и практически всю неделю, обещает сухую погоду. Ночью +3...7°C, в окрестностях вероятные заморозки, днем ​​+12...15°C.

Октябрь этого года будет холодным.

Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней, говорит народный синоптик Леонид Горбань.

Так, согласно его расчетам, 5-6 и 8-10 - дожди, 11-19 - пасмурно, холодно, 14 окября - заморозки, 20, 22-23 и 26 октября - дожди, 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.

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Дата
04
октября

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