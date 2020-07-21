Заложникам луцкого террориста передали воду

Кривош позволил передать заложникам воду. Фото: tsn.ua

Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил об успехах в переговорах с террористом, который захватил автобус в Луцке.

Об этом он написал в Facebook во вторник, 21 июля.

"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривошей позволил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль", - сообщил Геращенко.

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В то же время, Блог Молодого Журналиста сообщает, что милиционер "снова приблизился к автобусу с просьбой отпустить хотя бы ребенка, но в ответ раздался выстрел".

21 июля утром в Луцке неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса "Берестечко - Красниловка". Злоумышленник заявил, что автобус заминирован. В автобусе - 20 заложников. В Волынской области ввели оперативный план "Заложник".