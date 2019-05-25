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суббота, 25 мая 2019 13:39

Закрыли дело экс-главы НАЗК

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Закрыли дело экс-главы НАЗК
Наталью Корчак обвиняют в присвоении средств. Фото: "5 канал"

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о назначении бывшей главой Нацагентства по предупреждению коррупции Натальей Корчак премий самой себе.

Появилась информация, что в 2016 году Корчак безосновательно выплачивала себе премии. Ее обвинили в растрате имущества в особо крупных размерах, сообщают "Украинские Новости".

В апреле расследование было прекращено, а дело закрыто в связи с отсутствием в действиях Корчак состава уголовного преступления.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура отказалась согласовать подозрение Корчак в декларировании недостоверной информации о наличии паркомест и их использования для незадекларированных автомобилей.

Ранее НАЗК нашло нарушения в финансировании избирательного фонда Владимира Зеленского на общую сумму 3,8 млн грн.

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