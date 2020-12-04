Закроет ли локдаун украинские границы - ответ МЗС

Окончательное решение по карантинными мероприятиями будет приниматься коллегиально всем составом правительства. Фото: pixabay

В Украине нецелесообразно закрывать аэропорты в случае локдауна.

Это касается и запрета на въезд иностранцев в Украину, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Україна".

"Моя позиция как министра иностранных дел - закрывать границы или ограничивать авиасоединение сейчас нецелесообразно. И пока что локдаун не угрожает отдыху за границей", - сказал Кулеба.

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По его словам, окончательное решение по карантинным мероприятиям будет приниматься коллегиально всем составом правительства.

Министр также обьяснил разницу между карантинными мерами, которые вводились весной во время локдауна и теми, которые могут быть введены сейчас.

"Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытия аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию", - заявил министр.

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с государством в Карибском море Сент-Винсент и Гренадины. Лишь в сентябре 2019 года Украина установила дипломатические отношения с островным государством, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил в Twitter.