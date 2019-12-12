Законопроект по децентрализации, что готовит "Слуга народа", вызывает тревогу - эксперт

Игорь Колиушко: новый законопроект готовится кулуарно и это вызывает тревогу. Должна быть точность и выверенность. Фото: Тарас Подолян

Концепция децентрализации предусматривала изменения в Конституцию одновременно с запуском добровольного объединения общин.

Об этом интервью журналу "Країна" говорит эксперт по конституционному и административному праву Игорь Колиушко.

"2015-го была хорошая редакция законопроекта, который подготовила рабочая группа конституционной комиссии. Президент же внес его с изменениями. Худшие - связаны с обещаниями в рамках минского процесса. Порошенко объединил две несвязанные проблемы - реформу местного самоуправления и выполнения минских договоренностей. Рада не приняла этот документ из-за пункта об особом статусе Донбасса", - напоминает эксперт.

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По его словам, сейчас обсуждают новый законопроект.

"В нем прежде всего нужно модернизировать административно-территориальное устройство, определить его единицы. Ликвидировать районные и областные госадминистрации. Ввести префектуры. Усовершенствовать организацию органов местного самоуправления.

И проект готовится кулуарно и это вызывает тревогу. Должна быть точность и выверенность. А случаются фразы, вроде "государство состоит из общин" или "смежные общины образуют округ". Территория Украины является неотъемлемым атрибутом суверенитета. Это закреплено международными договорами. Нельзя говорить, что она с чего-то складывается, потому что это отрицает суверенитет. Если какая-то община будет ссылаться на этот пункт и проголосует за выход из Украины, что тогда?", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Игорем Колиушко читайте в журнале "Країна" от 12 декабря.