Задержанную за взятку экс-руководительницу налоговой отпустили под залог

Наталья Чеботарева. Фото: slovo.odessa.ua

Экс-руководитель Одесской налоговой Наталья Чеботарева вышла под залог из-под стражи, куда ее отправил вчера Высший антикоррупционный суд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Кто именно внес 904 тыс. грн залога, пока не сообщается.

Исполняющую обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области недавно задержали на даче взятки в $ 25 тыс. прокурору.

После освобождения из-под стражи Чеботарева будет обязана носить электронный браслет и не отлучаться с места жительства без разрешения.

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Чеботарева предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры ежемесячно давать взятку. За это тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ДПС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности