Руководительница областной налоговой пыталась подкупить сотрудника прокуратуры

Обещала ежемесячно платить $ 25 тыс. Взятки. Фото: Dengi.ua

И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей попалась на предложении $ 25тыс. взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

Она предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры ежемесячно давать взятку. За это тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ДПС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие задокументировало первую взятку.

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13 января детективы НАБУ сообщили этому лицу о подозрении.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

СБУ разоблачила механизм присвоения бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Закарпатской обл.