Задержание россиян под Минском: половина боевиков воевали на Донбассе

В Беларуси произойдет усиление оперативного прикрытия госграницы - Равков.Фото: Фото: inforesist.org

Министерство иностранных дел Беларуси пригласит послов РФ и Украины в связи с задержанием в республике 32 граждан России.

Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков в эфире одного из телеканалов, передает ТАСС в среду, 29 июля.

"Задача, в том числе, касающиеся работы Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашение послов Российской Федерации, и Украины для тех или иных объяснений и обсуждения соответствующих вопросов", - отметил госсекретарь.

По его словам, почти половина задержанных ранее воевали на Донбассе.

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"Уже сейчас, по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета лиц, которые были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - отметил Равков.

Он добавил, что в Беларуси произойдет усиление оперативного прикрытия госграницы, в том числе с РФ.

В Беларуси, на улицах Минска ездят колонны военной техники с солдатами. В то же время, по всей территории страны перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников, а на основной транзитной магистрали страны М1 войска устанавливают палатки.